Стражи неба: насколько сильна система ПВО Ирана

Система противовоздушной обороны Ирана имеет ряд особенностей. В нее входят комплексы, закупленные в Российской Федерации и КНР, а также в США и странах НАТО еще в 70-е годы. Часть из этого оружия является современным, часть уже морально устарела, но прошла модернизацию.

В то же время военной промышленностью страны разрабатываются и выпускаются собственные образцы, которые уже были опробованы в деле.

Как рассказал один из редакторов книги "Персидский бастион", военный эксперт Юрий Лямин, имеющиеся у Ирана основные силы и средства ПВО организационно находятся в составе войск ПВО армии и ПВО Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Для обеспечения управления и координации работы ПВО армии и КСИР существует оперативное командование единой системой ПВО Ирана, известное как база или штаб-квартира ПВО "Хатам аль-Анбия".

Автоматизированные системы управления связывают различные средства ПВО и командные центры в единую сеть, - пояснил он. - Иран - это большая страна, значительную часть территории которой составляют горы, поэтому там стараются обеспечить многослойное радиолокационное покрытие.

Для этих целей у них есть широкий спектр различных современных РЛС российского, белорусского, китайского и иранского производства, предназначенных для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных целей, включая РЛС "Резонанс-НЭ", "Небо-СВУ", "Каста 2Е2", "Восток-Э", "Гамма-ДЕ", Nazir, Fath-14, семейства Matla ul-Fajr и Kashef, Meraj-4 и другие.

При этом основные зенитные средства сосредоточены на защите наиболее важных административных и промышленных центров Ирана - годов Тегеран, Исфахан и прочих, а также ключевых военных объектов и центров оборонной, нефтяной и атомной промышленности, например, главной базы ВМС в Бендер-Аббасе в районе Ормузского пролива, завода по обогащению урана в Натанзе и так далее.

Наиболее современными зенитными системами и комплексами Ирана являются российские ЗРС С-300ПМУ-2 и ЗРК "Тор-М1", новые иранские ЗРК Bavar-373, 15th Khordad, Talash, 3rd Khordad, Mersad-16.

Good pic launch of missile Iranian Mersad-16 SAM (at least it's latest name, previously known as Kamin-2, new Mersad etc) during Iranian air defence drills Modafean-e-Aseman-e-Velayat 98 in Semnan province pic.twitter.com/bgZnQyohEd — Yuri Lyamin (@imp_navigator) November 23, 2019

Так, именно ЗРК средней дальности 3rd Khordad сбил летом 2018 г. в районе Ормузского пролива американский БПЛА RQ-4A BAMS-D, нарушивший воздушное пространство Ирана.

Однако современных систем не хватает, и поэтому в войсках по-прежнему остается много старых систем, таких как С-200ВЭ, HQ-2J, Hawk и их модернизированной иранской копии Mersad.

Большую часть ЗРК малой дальности составляют китайские ЗРК FM-80 и их местные варианты - Ya Zahra-3 и Herz-9. Сохранилось также некоторое количество ЗРК Rapier.

При этом Иран сохраняет высокую насыщенность ПВО различной зенитной артиллерией калибром от 23 мм до 100 мм. Эти установки зачастую объединены с системами управления огнем, которые с помощью радаров или оптико-электронных систем обнаруживают и сопровождают цели, выдавая целеуказание для зенитных установок, или обеспечивают непосредственное дистанционное управление ими.

Что касается возможностей иранских ВВС в отражении воздушных ударов, то надо учитывать, что Иран уже много лет не может приобретать новые боевые самолеты из-за санкций. Костяк иранской истребительной авиации по-прежнему составляют приобретенные еще при шахе истребители F-14A, F-4D/E и F-5E/F, дополненные закупленными в конце 1980-х - начале 1990-х гг. российскими МиГ-29 и китайскими F-7M, а также небольшим количеством улетевших из Ирака в 1991 французских истребителей Mirage F-1BQ/F-1EQ. Несмотря на усилия Ирана по поддержанию их боеспособности и самостоятельной модернизации, им сложно будет противостоять современным истребителям США".

Bavar-373 can intercept tragets on range more 200 km and altitude up to 27 km. pic.twitter.com/F5iGC6LF4v — Yuri Lyamin (@imp_navigator) August 20, 2019

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев