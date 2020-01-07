Войти
Газета.ru

Ирану и не снилось: Трамп пригрозил Ираку «страшными» санкциями

249
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Трамп пригрозил Ираку санкциями за агрессию против американцев

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против Ирака, если Багдад проявит враждебность по отношению к американцам. По словам Трампа, эти санкции будут «очень значительными». Так он прокомментировал решение иракского парламента о выводе иностранных войск из страны. Белый дом отказался исполнять это решение, пока Ирак «не заплатит за авиабазу».

Санкции против Ирака будут очень значительными, если против американской стороны будет проявлена враждебность в ходе вывода войск. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон, передает РИА «Новости».

«Если будет хоть какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции», - заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать решение иракского парламента о выводе иностранных вооруженных сил из страны.

По словам Трампа, за «враждебность» в отношении солдат и граждан США последуют «санкции, в сравнении с которыми санкции против Ирана будут чепухой». Он также отметил, что США не выведут войска из Ирака, пока Багдад не оплатит строительство авиабазы «за миллиарды долларов». Трамп подчеркнул, что Штаты потратили «кучу денег в Ираке», а само вторжение на Ближний Восток было «худшим решением в истории страны».

«Но мы пошли, мы там. И мы уходим», - отметил он.

Кроме того, Трамп заявил, что из Сирии американские войска были выведены, потому что Вашингтон не собирался охранять сирийско-турецкую границу. «Это противоположность «зоне безопасности», как они ее называют, многие люди были убиты», - указал американский президент.

Напомним, в воскресенье, 5 января, депутаты Совета представителей Ирака на экстренном заседании постановили «положить конец военному присутствию иностранцев в стране». Кроме того, иракские парламентарии - в основном «за» голосовали представители шиитского большинства - решили прекратить работу в рамках международного соглашения по «антитеррористической коалиции».

Курды и сунниты на заседание парламента не явились.

Слушания были проведены на фоне резкого обострения ситуации в Ираке после авиаударов США по территории страны. Пентагон ранее взял на себя ответственность за убийство в Багдаде командующего спецназа «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани - одного из ключевых иранских военачальников. Вместе с ним был также убит заместитель командующего шиитским ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

5 января в центре Багдада из миномета была обстреляна «зеленая зона», где находятся посольства США и других иностранных государств. В результате попадания снаряда в один из домов были ранены несколько человек.

Также советник иранского аятоллы генерал-майор Хоссейн Дехган заявил, что Иран отомстит за убийство генерала Сулеймани, нанеся удары по американским объектам.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска готовы в любой момент ударить с воздуха по 52 целям в Иране.

В свою очередь, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пообещала, что конгрессмены примут на этой неделе решение об ограничении военных полномочий Трампа.

«На этой неделе палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», - говорится в заявлении Пелоси.

Тем временем 4 января в Ираке объявили трехдневный национальный траур. Мир замер в напряжении, а постпред Ирана в ООН и вовсе назвал убийство Сулеймани «объявлением войны». Цены на нефть на рынках резко скакнули вверх к закрытию торгов на прошлой неделе.

США вторглись в Ирак еще в 2003 году в составе международной коалиции. Они разбили иракскую армию и свергли диктатора Саддама Хусейна. После этого в стране началась продолжительная гражданская война и партизанское сопротивление интервентам. Для администрации экс-президента Джорджа Буша-младшего, а в особенности - вице-президента США Дика Чейни, эти войны были частью идеологии «демократизации» Ближнего Востока.

Бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк рассказывал в одном из интервью, что был удивлен, когда, придя в Пентагон после событий 11 сентября, услышал от одного из сотрудников ведомства о существовании «плана» вторжения «в семь стран за пять лет». Среди них упоминались Сирия, Ливия, а также Иран.

В свою очередь, бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен заявлял, что нефтяной фактор сыграл главную роль во вторжении США в Ирак в 2003 году. Об этом он написал в своей автобиографии, которая вышла в свет в 2007 году. «Я огорчен тем, что политически неудобно признать то, что знают все: война в Ираке, в основном, связана с нефтью», - писал Гринспен.


Иван Жуковский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Ливия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
Персоны
Буш Джордж
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
21.11.2019
Newsweek (США): Россия стремится получить власть на "новом" Ближнем Востоке с помощью торговли оружием
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
20.02.2013
Через призму угроз России
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.01 07:22
  • 1
Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ
  • 07.01 07:14
  • 4
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral
  • 07.01 07:11
  • 6
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 06:18
  • 143
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 07.01 04:41
  • 126
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 07.01 04:38
  • 31
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 06.01 22:12
  • 2
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 06.01 17:40
  • 1
Германская армия закупает ракетный комплекс Enforcer
  • 06.01 16:51
  • 1
Американский дипломат сообщил, в чём армия Украины превосходит армию США
  • 06.01 16:41
  • 21
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 06.01 16:13
  • 8
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 12:06
  • 1
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 06.01 11:21
  • 3
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 09:40
  • 1
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 06.01 08:54
  • 18
В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В