Ирану и не снилось: Трамп пригрозил Ираку «страшными» санкциями

Трамп пригрозил Ираку санкциями за агрессию против американцев

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против Ирака, если Багдад проявит враждебность по отношению к американцам. По словам Трампа, эти санкции будут «очень значительными». Так он прокомментировал решение иракского парламента о выводе иностранных войск из страны. Белый дом отказался исполнять это решение, пока Ирак «не заплатит за авиабазу».

Санкции против Ирака будут очень значительными, если против американской стороны будет проявлена враждебность в ходе вывода войск. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон, передает РИА «Новости».

«Если будет хоть какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции», - заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать решение иракского парламента о выводе иностранных вооруженных сил из страны.

По словам Трампа, за «враждебность» в отношении солдат и граждан США последуют «санкции, в сравнении с которыми санкции против Ирана будут чепухой». Он также отметил, что США не выведут войска из Ирака, пока Багдад не оплатит строительство авиабазы «за миллиарды долларов». Трамп подчеркнул, что Штаты потратили «кучу денег в Ираке», а само вторжение на Ближний Восток было «худшим решением в истории страны».

«Но мы пошли, мы там. И мы уходим», - отметил он.

Кроме того, Трамп заявил, что из Сирии американские войска были выведены, потому что Вашингтон не собирался охранять сирийско-турецкую границу. «Это противоположность «зоне безопасности», как они ее называют, многие люди были убиты», - указал американский президент.

Напомним, в воскресенье, 5 января, депутаты Совета представителей Ирака на экстренном заседании постановили «положить конец военному присутствию иностранцев в стране». Кроме того, иракские парламентарии - в основном «за» голосовали представители шиитского большинства - решили прекратить работу в рамках международного соглашения по «антитеррористической коалиции».

Курды и сунниты на заседание парламента не явились.

Слушания были проведены на фоне резкого обострения ситуации в Ираке после авиаударов США по территории страны. Пентагон ранее взял на себя ответственность за убийство в Багдаде командующего спецназа «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани - одного из ключевых иранских военачальников. Вместе с ним был также убит заместитель командующего шиитским ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

5 января в центре Багдада из миномета была обстреляна «зеленая зона», где находятся посольства США и других иностранных государств. В результате попадания снаряда в один из домов были ранены несколько человек.

Также советник иранского аятоллы генерал-майор Хоссейн Дехган заявил, что Иран отомстит за убийство генерала Сулеймани, нанеся удары по американским объектам.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска готовы в любой момент ударить с воздуха по 52 целям в Иране.

В свою очередь, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пообещала, что конгрессмены примут на этой неделе решение об ограничении военных полномочий Трампа.

«На этой неделе палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», - говорится в заявлении Пелоси.

Тем временем 4 января в Ираке объявили трехдневный национальный траур. Мир замер в напряжении, а постпред Ирана в ООН и вовсе назвал убийство Сулеймани «объявлением войны». Цены на нефть на рынках резко скакнули вверх к закрытию торгов на прошлой неделе.

США вторглись в Ирак еще в 2003 году в составе международной коалиции. Они разбили иракскую армию и свергли диктатора Саддама Хусейна. После этого в стране началась продолжительная гражданская война и партизанское сопротивление интервентам. Для администрации экс-президента Джорджа Буша-младшего, а в особенности - вице-президента США Дика Чейни, эти войны были частью идеологии «демократизации» Ближнего Востока.

Бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк рассказывал в одном из интервью, что был удивлен, когда, придя в Пентагон после событий 11 сентября, услышал от одного из сотрудников ведомства о существовании «плана» вторжения «в семь стран за пять лет». Среди них упоминались Сирия, Ливия, а также Иран.

В свою очередь, бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен заявлял, что нефтяной фактор сыграл главную роль во вторжении США в Ирак в 2003 году. Об этом он написал в своей автобиографии, которая вышла в свет в 2007 году. «Я огорчен тем, что политически неудобно признать то, что знают все: война в Ираке, в основном, связана с нефтью», - писал Гринспен.

Иван Жуковский