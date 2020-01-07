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ТАСС

РВСН планируют провести шесть пусков межконтинентальных ракет в 2020 году

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Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

В 2019 году было проведено пять пусков стратегических ракет

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести в 2020 году шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома Плесецк", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве напомнили, что в 2019 году было проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надежность ракетных комплексов, в том числе три с космодрома Плесецк, еще два - с космодрома Капустин Яр.

"В 2019 году на полигоне Капустин Яр завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний РКСН. В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая в масштабе реального времени предоставить на Центральный командный пункт РВСН репортажную и справочно-аналитическую информацию о ходе предстартовой подготовки и полете ракеты", - подчеркнули в военном ведомстве.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Плесецк
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