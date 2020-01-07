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Военное обозрение

«Сирийский экспресс» лишается одного корабля: БДК «Орск» встает на ремонт

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БДК ВМФ России "Орск"
Большой десантный корабль "Орск" ВМФ России.
Источник изображения: Минобороны РФ

Большой десантный корабль (БДК) "Орск" проекта 1171, входящий в состав Черноморского флота, будет поставлен на ремонт по причине поломки двигательной установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Согласно информации, полученной новостным агентством, во время очередного похода в Сирию у корабля вышел из строя один из двух дизелей. БДК был отбуксирован с помощью морского буксира МБ-304 на базу Черноморского флота. Где будет проходить ремонт, пока неизвестно. Также не известна продолжительность ремонта, так как все будет зависеть от наличия необходимых запчастей и сроков их изготовления.

На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей

- заявил источник.

Отметим, что БДК "Орск" вышел из планового ремонта в конце октября 2017 года. Ремонт проводился на 13 судоремонтном заводе Черноморского флота министерства обороны РФ в Севастополе. Корабль участвовал в "сирийском экспрессе", доставляя грузы в Сирию. Именно на БДК ЧФ выпала наиболее большая нагрузка по обеспечению российской военной группировки в Сирии.

Большой десантный корабль "Орск" входит в состав бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы, имеет водоизмещение 4,6 тысяч тонн, дальность плавания 10 тысяч миль. Корабль способен перевезти до 1,5 тыс тонн техники и грузов.

Корабль заложен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде 30 августа 1967 года. Вступил в строй 31 декабря 1968 года и вошел в состав Черноморского флота.

Размеры: длина - 113,1 м, ширина - 15,6 м, осадка - 4,5 м.

Скорость хода максимальная: 16,5 узлов

Дальность плавания: 10000 миль при 15 узлах.

Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 9000 л.с.

Вместимость: до 1500 тонн техники и грузов.

Вооружение: 1х2 57-мм артустановка ЗИФ-31Б.

Экипаж: 55 чел.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1171 Тапир
ЧФ
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