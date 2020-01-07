В новом году в храме Росгвардии будет установлен мраморный иконостас

В Подмосковье идет работа над созданием мраморного иконостаса для верхнего храма Святого равноапостольного Великого князя Владимира - главного храма войск национальной гвардии Российской Федерации.

В его создании участвует большой коллектив архитекторов, инженеров, технологов, модельщиков и резчиков реставрационно-производственного предприятия. Эти специалисты обладают уникальным опытом применения природного камня в декоративной отделке. Изготовленные мастерами изделия интерьера и церковной мебели из мрамора и гранита украшают Храм Христа Спасителя и Морской собор в Кронштадте.

Иконостас храмового комплекса Росгвардии выполняется из белого мрамора Коелга и красного итальянского мрамора. Такое сочетание выбрано не случайно. Мрамор Коелга имеет белый цвет с серыми или голубыми прожилками. Этот цвет ассоциируется с чистотой, ангелами, раем и небесами. А вот минеральные примеси, входящие в его состав красного итальянского мрамора наполняют его цвет глубиной.

Согласно разработанному проекту площадь фасада иконостаса составит 68 кв. м., площадь инкрустаций – 20 кв. м., а общий объем используемого мрамора – 17 куб. м.

Планируется, что в апреле 2020 года элементы иконостаса будут доставлены в верхний Князь-Владимирский храм, а монтаж всей конструкции завершится к середине лета.