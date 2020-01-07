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Российская газета

Видео: F-15 столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком

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Источник изображения: rg.ru



В Сети появилось видео ЧП при дозаправке в воздухе истребителя ВВС США F-15E Strike Eagle. При расцепке стабилизатор топливной стрелы самолета-заправщика KC-46 Pegasus ударил по фонарю кабины истребителя. Никто не пострадал.

Избиение принимающего самолета стрелой и обдирание его обшивки - самые распространенные проблемы летающего танкера нового поколения KC-46. Высокотехнологичный Pegasus использует дистанционное управление стрелой подачи топлива, ее оператор сидит в носовой кабине в 3D-очках. Оба компонента системы: сама стрела и система "удаленного зрения", - не удовлетворяют требованиям ВВС США, пишет The Drive. Еще одна проблема - сцепка принимающего самолета со стрелой требует большего усилия, чем на прежних самолетах заправщиках KC-10 и KC-135.

В особенности это заметно при заправке легких самолетов: штурмовиков A-10 и истребителей F-16. Дополнительные усилия приводят к тому, что стрела выскакивает из горловины и бьет по фонарую кабины или обшивке самолета. Также от столкновения может пострадать и сама стрела.

Boeing изменит конструкцию сцепного устройства и другие механизмы для устранения недостатков, пишет Flightglobal со ссылкой на документы правительства США. Работы по модернизации KC-46 Pegasus обойдутся в 300 миллионов долларов и займут - вместе с испытаниями и получением летного сертификата, - три-четыре года.

ВКС России используют иную, более безопасную схему дозаправки в воздухе. Топливный шланг гибкий, штанга приемника находится в поле зрения пилота принимающего самолета и он осуществляет необходимые действия по подходу и сцепке. Оператор летающего танкера лишь включает подачу топлива и направляет самолеты к свободным заправочным аппаратам. Правда, такой способ требует высокого мастерства экипажей боевых самолетов.


Антон Валагин

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США
Продукция
A-10 Warthog
F-15
F-16
KC-135
КС-46
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Boeing
Проекты
2020-й год
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