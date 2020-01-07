Американских солдат оснастят «жучками»

Американские солдаты не потеряются даже там, где нет GPS. Вчера, 5 января, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Robotic Research объявила о начале поставок в войска устройств WarLoc.

Контракт стоимостью $16,5 млн был подписан в декабре, а сейчас первая партия устройств WarLoc передана в войска. Первыми новые устройства получат четыре бригады армии США, размещённые «на передовой».

WarLoc, закреплённый на шнуровке Источник изображения: defence-blog.com

«Мы очень гордимся тем, что наше решение выбрали для снабжения армии США инновационными сенсорными устройствами. Малый форм-фактор WarLoc и новейшие возможности по предоставлению высокоточной информации о позиционировании в условиях, где нет GPS, делают это устройство идеальным для американских войск, которым поручено защищать наши свободы на передовой», — рассказал Альберто Лаказ, президент Robotic Research.

WarLoc на специальном креплении Источник изображения: defence-blog.com

WarLoc представляет собой компактное устройство, которое крепится на ботинок (на специальных лямках или шнуровке) и позволяет обеспечивать навигацию в условиях отсутствия сигнала спутниковых систем. По словам разработчиков, такие устройства в комплексе с уже используемым солдатами оборудованием позволят успешно действовать под землёй, в условиях плотной застройки, а также внутри зданий.