Король скорости: в Японии оценили советский МиГ-25

В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 - до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик. Рекорд скорости 1962 года так никто и не побил. Тактико-технические характеристики этого самолета для своего времени были революционными, и сейчас «25-й» - король скорости.
Созданный в СССР истребитель-перехватчик МиГ-25 по-прежнему является «самым быстрым в мире». Об этом в блоге на Yahoo News Japan сообщил японский военный аналитик Мори Кэнтаро.
МиГ-25 строили в Советском Союзе, чтобы бороться со сверхскоростными американскими военными самолетами - разведчиком A-12 Blackbird и стратегическим бомбардировщиком XB-70 Valkyrie.
Советским конструкторам удалось решить проблему «экстремально высоких температур» при наборе скорости. Японский эксперт восхитился прочностью специальных стальных сплавов, устойчивых к невероятному жару в сравнении с алюминием и его производными. Эти сплавы использовали при строительстве МиГ-25.
Стоит отметить, что в октябре американский портал We are the Mighty признал МиГ-25 самым быстрым истребителем в мире, на котором «не с кем сражаться». Кроме того, его назвали «бесполезным» в условиях современной войны - у самолета нет радара, а, значит, пилоты не могут одновременно видеть самолеты противника перед и под собой.
Из-за этого МиГ-25 вынуждены спускаться, чтобы сражаться с другими истребителями. Но поскольку самолет не отличается суперманевренностью, в такой ситуации не исключено, что он не сможет увернуться от ракет противника и выиграть воздушный бой. Более грубый дизайн корпуса советского истребителя американские журналисты сравнили с «товарным вагоном» - ему якобы не достает «зловещего изящества» более современных истребителей.
Впрочем, новейшему американскому истребителю F-35 Lightning II в недостатках не откажешь. Самолет обладает множеством технических проблем - издание National Interest указывало на уязвимость F-35 к ударам молний. Из-за этого Корпусу морской пехоты пришлось устанавливать портативные громоотводы на F-35, дислоцированные на авиабазах в Японии. В октябре 2018 года командование США временно приостановило полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для проведения массовой проверки. Сообщается, что эксперты проведут инспекцию топливной трубки внутри двигателей самолетов. В Пентагоне признают, что около половины произведенных самолетов не готовы к бою.
С 1969 по 1985 год в СССР было выпущено около 1,2 тыс. МиГ-25. Истребитель-перехватчик третьего поколения, согласно открытым источникам, способен достигать высоты 23 км. В зависимости от конфигурации машина рассчитана на перенос ракет класса «воздух-воздух» или фугасных авиабомб.
В прошлом году автор The National Interest Роберт Фарли писал, что Советский Союз потратил большие средства на производство МиГ-25, а вместо этого мог сосредоточиться на выпуске менее дорогих многоцелевых машин. Эксперт выразил мнение, что советское руководство приняло такое решение из-за недостатка разведывательных данных о планах по развитию американской военной авиации. Как написал Фарли, если бы в СССР решили создавать многоцелевые истребители, сработал бы «эффект домино», который мог «серьезно повлиять на историю мировой боевой авиации».
Специалист признал, что истребитель серьезно повлиял на течение военных конфликтов за пределами СССР и стал основой для первого советского боевого самолета четвертого поколения МиГ-31.
В феврале прошлого года МиГ-25 впервые за долгое время был привлечен для выполнения непосредственных боевых задач в воздухе.
Эти самолеты подняли в небо Сирии в ходе нападения истребителей израильских ВВС на пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в сирийском Тьясе. Как писал «Вестник Мордовии», советские истребители-перехватчики «до сих пор могут доставить неприятности» высокотехнологичной израильской авиации.
Иван Апулеев