В Японии вспомнили о суперскоростном МиГе

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился своими впечатлениями от советского истребителя МиГ-25, который до сих пор является рекордсменом по скорости среди военных самолетов. Свои впечатления Кэнтаро изложил в блоге наYahoo News Japan.

Эксперт пишет, что истребитель МиГ-25 до сих пор является «номером один» в мире среди скоростных военных истребителей. В теперь уже далеком 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров.

Этот рекорд до сих пор никто не побил.

Кэнтаро напомнил, что МиГ-25 создавался в СССР для противодействия создававшимся в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого «класса 3М». К примеру, это самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.

Конструкторы МиГ-25 смогли решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Для этого в СССР были созданы специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и высокой прочностью, в отличие от алюминиевых сплавов.

Кроме того, именно МиГ-25 установил рекорд скороподъемности. Так, на максимальной тяге своих двух турбореактивных двигателей он мог подняться на высоту в 35 километров за 4 минуты 11 секунд. МиГ-25 в течение 50 лет гордо занимает высшую ступень пьедестала почета в качестве «короля скорости», пишет Кэнтаро.

Стоит отметить, пишет Регнум, что МиГ-25 стоит на вооружении только Алжира и Сирии.