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Китайский тяжеловес прописался в космосе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый спутник Китая, собранный на базе новой платформы DFH-5, выведен на рабочую геосинхронную орбиту. Об этом сообщает China Daily.

Спутник «Шицзянь-20» был запущен в конце декабря. Сейчас космический аппарат выведен на рабочую орбиту. Главный разработчик спутника Ли Фэн рассказал, что этот запуск подтвердил надёжность всех ключевых решений спутниковой платформы DFH-5.

Спутниковая платформа DFH-5 отличается от платформы предыдущего поколения увеличенным весом, мощностью и сроком службы. Планируется, что спутники на базе этой платформы будут запускаться в течение следующих 20 лет.

Запуск «Шицзянь-20» позволил испытать не только спутниковую платформу, но и ракету-носитель тяжёлого класса «Чанчжэн-5», используемую для выведения космического аппарата на околоземную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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