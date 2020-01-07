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Интерфакс-АВН

Дочь Сулеймани предрекла мрачное будущее семьям американских солдат на Ближнем Востоке

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Касем Сулеймани
Касем Сулеймани.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Дубай. 6 января. ИНТЕРФАКС - Гибель иранского генерала Касема Сулеймани не принесет успокоения его врагам, сказала в понедельник дочь военачальника Зейнаб на траурной церемонии в Тегеране.

"США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся погибшего Сулеймани", - заявила она.

"Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей", - добавила Зейнаб Сулеймани.

О гибели в Багдаде Сулеймани стало известно в минувшую пятницу. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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