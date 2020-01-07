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Советский МиГ-25 назвали «королем скорости»

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Источник изображения: Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро назвал советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-25 «королем скорости» и напомнил, что этот самолет до сих пор является самым быстрым в мире. Об этом пишет РИА Новости.

Кэнтаро пишет, что МиГ-25 на протяжении более 50 лет является «номером один» среди скоростных военных истребителей. При его разработке создатели столкнулись с проблемой перегрева корпуса при быстром наборе высоты и для ее решения разработали специальные стальные сплавы, обладающие огромной устойчивостью и прочностью по сравнению с алюминиевыми.

Также аналитик рассказал о рекорде скороподъемности, закрепленном за истребителем: на максимальной тяге самолет способен подняться на высоту 35 тысяч метров за 4 минуты и 11 секунд. На нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью до 80 километров.

В 1969-1985 годы выпущено около 1,2 тысячи единиц МиГ-25. Истребитель-перехватчик третьего поколения способен развивать, согласно открытым источникам, скорость до 2,83 числа Маха и достигать высоты 23 километра. В зависимости от конфигурации самолет рассчитан на перенос ракет класса «воздух-воздух» или фугасных авиабомб.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
МиГ-25
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