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Военное обозрение

Новые БДК второй серии проекта 11711 получат более мощную энергоустановку

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Источник изображения: topwar.ru

Третий и четвертый БДК типа "Иван Грен" улучшенного проекта 11711, строящиеся в настоящее время на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", получат новую энергоустановку из четырех дизелей 16Д49. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на два информированных источника, отраслевой и флотский.

По имеющимся данным, БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" получат более мощную энергоустановку по сравнению с первыми кораблями этой серии. Такое решение было принято из-за увеличения размерений строящихся кораблей.

Проработка дизельной ГЭУ завершена. Выбор более мощных дизелей 16Д49 – надежное решение, которое позволит обеспечить хорошие ходовые качества "десантников"

- приводит агентство слова одного из источников.

Второй собеседник подтвердил информацию о выборе более мощной энергоустановки для новых БДК и добавил, что российский Военно-морской флот накопил достаточный позитивный опыт эксплуатации данных двигателей, а их серийное производство налажено.

ГЭУ БДК проекта 11711 первой серии включает дизели 10Д49. Два дизеля 16Д49 (мощность одного двигателя – 6000 л.с.) используются на корветах проекта 20380, вместе с реверс-редукторным агрегатом они входят в дизель-дизельный агрегат ДДА12000, предназначенных для работы на гребной винт фиксированного шага. ЭУ этих кораблей включает в себя два таких ДДА.

Третий и четвертый БДК увеличенного до 6-7 тысяч тонн водоизмещения проекта 11711 заложили 23 апреля 2019 года. Их строительство ведется на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по измененному проекту. Предполагается, что каждый БДК сможет нести по четыре вертолета Ка-52К или Ка-29.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
10Д49
Ка-29
Ка-52
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
20380 Корвет-1
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