Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана

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Американский президент Дональд Трамп в очередной раз пригрозил нанести удар по объектам культурного наследия Ирана, если исламская республика попытается причинить вред Соединенным Штатам. Заявление президента США приводит пресс-служба Белого дома.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что в случае нанесения удара по объектам США или их союзникам со стороны Ирана, Соединенные Штаты нанесут удары по культурным ценностям на иранской территории.

Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурный объект? Это так не работает. Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими

- пригрозил американский президент.

Ранее в субботу Трамп в своем Twitter написал, что США взяли на прицел 52 объекта на территории Ирана, которые представляют какую-либо ценность для иранского народа и нанесут по ним удар в случае действий Тегерана, "угрожающих безопасности США". По словам Трампа, количество выбранных объектов равно количеству американских заложников, удерживаемых примерно два года после захвата посольства Соединенных Штатов в Тегеране в 1979 году.

Опасения Трампа насчет возможных агрессивных действий со стороны Ирана связаны с недавним убийством в Ираке генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и еще нескольких высокопоставленных военных и политиков. Тогда, 3 января, американцы произвели ракетный обстрел автомобильной колонны неподалеку от международного аэропорта Багдада. Указание уничтожить Сулеймани дал лично Дональд Трамп.