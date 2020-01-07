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Военное обозрение

СМИ: воздушный танкер KC-46 может повредить другие самолеты при дозаправке

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Источник изображения: Boeing; The Drive

Хотя изначально программа самолета-заправщика KC-46 Pegasus была хороша, теперь в ВВС США заявляют, что пройдут годы, прежде чем машины этого типа будут полноценно введены в эксплуатацию. Это происходит из-за множества критических недостатков конструкции, пишет вебсайт The Drive.

К таковым относится, в частности, риск нанесения урона самому принимающему самолету и повреждение обшивки последнего.

В качестве примера в статье приводится случай с испытательной заправкой истребителя F-15E, где заправочная штанга KC-46 соскальзывает, пройдясь по корпусу боевой машины.

Ссылка на ролик в Инстаграм:

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"How do you guys feel about the KC-46?" Well... Original video: @andrew_il #kc46 #pegasus #boomoperator #businessisboomin #kc135 #stratotanker #aircrew #airrefueling #inflightrefueling #aviationdaily #aviationlovers #avgeek #aviation #aviationphoto #aviationphotography #aviationphotographer #nkawtg #merica #USAF #USA #america

A post shared by KC-135 Boom Operators (@kc135_boomer) on Jan 5, 2020 at 10:53am PST


В основе концепции KC-46 лежат сама заправочная штанга и система дистанционного наблюдения и управления, где операторы в 3D-очках сидят перед экранами, чтобы контролировать весь процесс заправки. Оба этих ключевых компонента, заправочная штанга и система дистанционного видения, пока не соответствуют ожиданиям ВВС США и в настоящее время подлежат переделке.

Источник изображения: Boeing; The Drive

Издание отмечает, что может быть отражена еще одна проблема, с которой столкнулся KC-46 в сравнении со своими предшественниками. А именно – потребность в куда больших, чем раньше, усилиях для соединения с заправляемым самолетом, что способно приводить к инцидентам подобного рода.

Некоторые проблемы решены

Тот факт, что часть из этих критических недостатков не устранена, даже теперь, когда KC-46 уже начал поставляться военным, является основной проблемой, отмечает издание.

Конечно, положительным моментом является то, что KC-46 получил право снова перевозить пассажиров и грузы. Эти важная часть спектра его задач находилась под ограничениями в течение нескольких месяцев из-за проблем с креплением грузов, что грозило очень серьезными последствиями, включая угрозу для пассажиров и самого самолета. 22 декабря 2019 года KC-46 с устраненными недостатками в этой области совершил первый полет.

Хотя все это хорошо, продолжает The Drive, но все же основная задача данной машины – заправка других самолётов в воздухе. В настоящее время её способность делать это в соответствии со стандартами военно-воздушных сил США, все еще находится в стадии доработки.

Самолёт заправщик Boeing KC-46 Pegasus начал разрабатываться в середине двухтысячных годов в качестве ответа на тогдашние потребности военных. Свой первый полёт он совершил 25 сентября 2015 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
KC-135
KT-1
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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