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Интерфакс-АВН

Операционную систему, защищающую компьютерные базы от пиратских атак, создали российские специалисты

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Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты Группы компаний Astra Linux разработали операционную систему (ОС), обеспечивающую комплексную защиту от компьютерных вирусов и несанкционированного доступа к базам данных, сообщил "Интерфаксу" директор по продукту холдинга Роман Мылицын.

"При этом, когда мы говорим о комплексной защите, то имеем в виду, что это и межсетевые экраны, и системы обнаружения вторжения, и антивирусное программное обеспечение (ПО), и другие технологии. Они не входят в состав операционной системы, это другие продукты других разработчиков. Поэтому нам пришлось серьезно поработать над тем, чтобы обеспечить совместимость нашей ОС Astra Linux Special Edition с программным обеспечением множества других средств защиты информации", - отметил Мылицын.

При этом он подчеркнул, что данную ОС специалисты разрабатывали "таким образом, чтобы на уровне архитектуры в нее были заложены технологии, которые обеспечивают, с одной стороны, максимальное повышение доверия к ПО, а с другой - максимальную изоляцию компонентов друг от друга".

"Astra Linux Special Edition - одна из немногих "операционок", для которых на рынке есть комплекс решений по информационной безопасности, которые наши клиенты могут приобрести у разных производителей, и на базе этого набора продуктов создать себе защищенную информационную инфраструктуру", - сказал Мылицын.

Что касается самой ОС, отметил он, то ноу-хау группы компаний Astra Linux - "математические модели по разграничению доступа к информации, а также собственные технологии по исследованию качества программного обеспечения, выявления в нем ошибок и уязвимостей".

"В этом и заключаются наши уникальные компетенции", - подчеркнул Мылицын.

По его словам, в соответствии с требованиями регулятора был создан так называемый "стенд доверия", выстроен процесс управления уязвимостями, включая их обнаружение и оперативное устранение. "Мы регулярно обновляем операционную систему, закрываем выявленные уязвимости, информируя об этом пользователей, чтобы они могли выстроить процесс по постоянному поддержанию системы в безопасном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "сочетание архитектурного и процессного подходов, набор дополнительных решений наших партнеров позволяют масштабно обеспечить высокий уровень защиты от компьютерных вирусов и несанкционированных доступов к базам данных, к информации". "По сути, Astra Linux Special Edition представляет собой операционную систему спецназначения", - подчеркнул Мылицын.

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