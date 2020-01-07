Индийцы намерены выпускать АК-203 сотнями тысяч

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Сообщается, что индийская армия через месяц подпишет «меморандум о взаимопонимании» по российским автоматам АК-203.

Около ста тысяч автоматов будет изготовлено в России, а остальные — в Индии, передаёт из Нью-Дели корреспондент The Hindu. Их производством займётся совместное российско-индийское предприятие.

Издание полагает, что вооружённые силы, скорее всего, подпишут межправительственный меморандум о взаимопонимании в течение ближайшего месяца. Речь идёт о предварительной закупке партии российских АК-203. Далее оружие будет производиться на месте, сообщил источник в министерстве обороны.

Около 750 тыс. автоматов будет доставлено прямо из России, сообщил представитель министерства обороны, остальные будут изготовлены совместным предприятием в Индии. Это СП располагается в Корве, штат Уттар-Прадеш. Производство запустят при участии Ordnance Factories Board (OFB) с индийской стороны и «Рособоронэкспорта» и группы компаний «Калашников» со стороны Российской Федерации. При этом OFB владеет 50,5% акций, а российская сторона владеет оставшимися 49,5%. Данное СП было создано в соответствии с межправительственным соглашением между Индией и Россией, подписанным в феврале 2019 года.

По словам официальных лиц, СП получило все необходимые лицензии на производство и экспорт. Министерство обороны уже направило СП запрос на поставку 671 тыс. единиц оружия.

Рассматривая вопрос о запуске оружейного проекта, индийский министр обороны ранее подчёркивал необходимость стопроцентной локализации производства в Индии.

Это, однако, не означает, что индийцы сосредоточатся на новых АК. Издание отмечает далее, что «в дополнение к АК-203» армия Индии вооружается штурмовыми винтовками SIG-716. Источники сообщили, что войска уже начали получать названные винтовки (десять тысяч штук). Оружие поступает в соответствии с контрактом на 72400 штурмовых винтовок SIG-716, подписанным в феврале 2019 года с американским подразделением Sig Sauer.

Первоначально вообще планировалось обеспечить всю армию SIG-716, сказал корреспонденту один офицер. Однако были учтены «огромные расходы». И было решено, что эти винтовки раздадут войскам, которые находятся на переднем крае обороны. Остальные силы «могут быть вооружены автоматами АК-203».

Ранее армия Индии искала замену своим винтовкам INSAS — их хотели заменить чем-то более современным. В январе 2018 года минобороны утвердило ускоренный план закупок. Из 72400 американских винтовок 66400 предназначаются для армии, 2 тыс. — для военно-морского флота и 4 тыс. — для военно-воздушных сил. Ожидается, что всё количество винтовок будет поставлено индийской армии в течение двенадцати месяцев с даты подписания контракта.