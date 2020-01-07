Lockheed Martin заявила о рекордном выпуске истребителей F-35 за 2019 год

134-й и последний построенный в 2019 году корпорацией F-35 Lightning II. Снимок 30.12.2019 Источник изображения: Lockheed Martin

Американская корпорация Lockheed Martin отчиталась за 2019 год по построенным и переданным военным истребителям пятого поколения F-35 всех модификаций. Согласно отчету, корпорация не только "перевыполнила" план, но и поставила рекорд, поставив в американскую армию и союзникам свыше 100 новейших самолетов.

Как говорится в отчетном документе, в 2019 календарном году корпорация построила на своем заводе в Форт-Уорте в штате Техас и поставила 134 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II всех модификаций при плане в 131 самолет. В 2018 году был поставлен только 91 самолет.

Из поставленных в 2019 году самолетов, 81 истребитель F-35 был отправлен в американские вооруженные силы, 53 - иностранным заказчикам. Из отправленных за границу 30 F-35 поставлены партнерам про программе создания истребителя пятого поколения, еще 23 - другим странам по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales.

Из озвученных планов на 2020 год следует, что в этом году Lockheed Martin планирует поставить 141 самолет F-35, и продолжать наращивать его производство по 2023 год включительно.

Пл данным блога bmpd, на сегодняшний день в эксплуатации по всему миру находится 490 самолетов F-35 всех модификаций. Истребители налетали уже более 240 тысяч часов.