Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

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Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе. На борту корабля будет доступно специальное меню, включающее ряд национальных блюд — от лепёшек алу-паратха и курицы карри до пулао и миндаля.

Разумеется, блюда подвергнутся строгому контролю качества в соответствии со стандартами США и НАСА, пишет издание Deccan Chronicle.

В меню на завтрак, обед и ужин индийского астронавта, сообщает газета, будут включены 22 индийских блюда и фруктовые соки общей массой 60 кг и ёмкостью 100 литров. Меню разработано Исследовательской лабораторией пищевой промышленности (DFRL) и в целом отвечает пристрастиям индийцев, которым предстоит подготовиться к недельному пребыванию в космосе.

Некоторые из этих блюд будут опробованы пилотами, которые попадут в список предполагаемых участников полёта. Ароматы будут изменены в соответствии с их вкусами, заявил директор DFRL д-р Семвал в интервью 107-му Индийскому научному конгрессу в Бангалоре.

Доктор Семвал также отметил, что пища индийских космонавтов будет упакована в специальный одноразовый материал, предназначенный для предотвращения какого-либо загрязнения. Пищу можно будет разогреть с помощью подогревателей, находящихся на борту космического корабля.

«Каждое блюдо будет слегка острым, — сообщил учёный, — но мы предоставим необходимые добавки, если астронавты захотят есть не просто острую, а очень острую пищу».

Доктор Семвал добавил, что питательные батончики, порошкообразный фруктовый сок, миндаль и орехи станут дополнительной частью пакета питания индийских астронавтов — участники миссии смогут перекусить в перерывы.

На вопрос, почему лаборатория следует стандартам, установленным НАСА, а не Россией, где будут проходить обучение четыре пилота, Семвал ответил так: стандарты контроля качества чрезвычайно строги именно у НАСА.