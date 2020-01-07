Войти
Военное обозрение

Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

337
0
0

Источник изображения: Bishnu Sarangi

Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе. На борту корабля будет доступно специальное меню, включающее ряд национальных блюд — от лепёшек алу-паратха и курицы карри до пулао и миндаля.

Разумеется, блюда подвергнутся строгому контролю качества в соответствии со стандартами США и НАСА, пишет издание Deccan Chronicle.

В меню на завтрак, обед и ужин индийского астронавта, сообщает газета, будут включены 22 индийских блюда и фруктовые соки общей массой 60 кг и ёмкостью 100 литров. Меню разработано Исследовательской лабораторией пищевой промышленности (DFRL) и в целом отвечает пристрастиям индийцев, которым предстоит подготовиться к недельному пребыванию в космосе.

Некоторые из этих блюд будут опробованы пилотами, которые попадут в список предполагаемых участников полёта. Ароматы будут изменены в соответствии с их вкусами, заявил директор DFRL д-р Семвал в интервью 107-му Индийскому научному конгрессу в Бангалоре.

Доктор Семвал также отметил, что пища индийских космонавтов будет упакована в специальный одноразовый материал, предназначенный для предотвращения какого-либо загрязнения. Пищу можно будет разогреть с помощью подогревателей, находящихся на борту космического корабля.

«Каждое блюдо будет слегка острым, — сообщил учёный, — но мы предоставим необходимые добавки, если астронавты захотят есть не просто острую, а очень острую пищу».

Доктор Семвал добавил, что питательные батончики, порошкообразный фруктовый сок, миндаль и орехи станут дополнительной частью пакета питания индийских астронавтов — участники миссии смогут перекусить в перерывы.

На вопрос, почему лаборатория следует стандартам, установленным НАСА, а не Россией, где будут проходить обучение четыре пилота, Семвал ответил так: стандарты контроля качества чрезвычайно строги именно у НАСА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Компании
DRDO
NASA
Похожие новости
03.04.2019
Эксперты в Индии опровергли заявления NASA об опасности своих космических испытаний
26.10.2017
Из бюджета исчезло 47 млрд руб. от «Роскосмоса»
22.08.2012
Индийские баллистические «Боги огня»
12.05.2012
Индия проведет испытания МБР с боеголовками индивидуального наведения
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.01 07:22
  • 1
Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ
  • 07.01 07:14
  • 4
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral
  • 07.01 07:11
  • 6
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 06:18
  • 143
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 07.01 04:41
  • 126
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 07.01 04:38
  • 31
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 06.01 22:12
  • 2
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 06.01 17:40
  • 1
Германская армия закупает ракетный комплекс Enforcer
  • 06.01 16:51
  • 1
Американский дипломат сообщил, в чём армия Украины превосходит армию США
  • 06.01 16:41
  • 21
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 06.01 16:13
  • 8
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 12:06
  • 1
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 06.01 11:21
  • 3
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 09:40
  • 1
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 06.01 08:54
  • 18
В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В