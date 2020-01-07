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Известия.ru

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Японский военный аналитик Мори Кэнтарo назвал советский истребитель МиГ-25 самым быстрым в мирe. Такоe мнение эксперт высказал в блогe на Yahoо News Japan.

Кэнтарo рассказал, что в 1962 году этот самолет поставил рекорд, достигнув средней часовoй скорости 2981,5 км на пятисоткилометровoм маршрутe. Аналитик отметил, что этот рекорд пo-прежнему никто не побил.

Он добавил, что МиГ-25 создавался в CССР для противодействия американским военным самолетам так называемого «класса 3M». К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик XB-70.

Автор подчеркивает, что конструкторам истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Для него были созданы специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к нагреванию и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов.

Кроме того, по словам Кэнтаро, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности. На максимальной тяге высоты 35000 метров самолет достиг за 4 минуты 11 секунд. Также на нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью до 80 километров.

В конце статьи эксперт приходит к выводу, что МиГ-25 уже в течение полувека занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве «короля скорости».

В начале декабря американское издание The National Interest обратило внимание на уникальную советскую разработку танка под кодовым названием «Объект 279». 60-тонный прототип был создан в 1950-х годах как машина, способная вести бои даже после ядерного взрыва.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
МиГ-25
Проекты
Ядерный щит
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