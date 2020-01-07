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Интерфакс-АВН

Трамп считает, что лидер КНДР не откажется от обязательств по денуклеаризации

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Фотографии якобы нового секретного ракетного объекта, сделанного со спутника были обнародованы спустя несколько дней после провальной встречи президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына
Фотографии якобы нового секретного ракетного объекта, сделанного со спутника были обнародованы спустя несколько дней после провальной встречи президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Вашингтон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он верит в то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации КНДР, однако сомнения в этом, все же, сохраняются.

"Я не думаю, что он нарушит свое слово, но, возможно, что все же он это сделает", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон после двухнедельного пребывания во Флориде.

На минувшей неделе Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна больше нет оснований связывать себя самопровозглашенным мораторием на испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, и что в ближайшее время в Северной Корее будет введено в строй "новое стратегическое оружие".

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Страны
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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