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Нападение террористов на американскую военную базу в Кении

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На рассвете 5 января 2020 года боевики сомалийской исламистской вооруженной группировки "Аш-Шабаб" ("Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин", ранее декларировала себя как часть "Аль-Каиды") совершили нападение на аэродром Манда (Манда-Бей) в Кении, используемый вооруженными силами США в качестве военной базы (именуемой "лагерем Симба" - Camp Simba) для операций против исламистов на территории Сомали.

Остатки уничтоженного в результате нападения боевиков сомалийской исламистской вооруженной группировки "Аш-Шабаб" на используемый вооруженными силами США в качестве военной базы Camp Simba аэродром Манда (Манда-Бей) в Кении транспортно-пассажирского самолета C-146А Wolfhound (Dornier 328) Командования Сил специальных операций ВВС США, 05.01.2020 (с) кенийские веб-ресурсы

В своем распространенном заявлении, группировка "Аш-Шабаб" заявила об уничтожении в результате нападения ее "бригадой мучеников" семи летательных аппаратов и трех наземных транспортных средств США и нанесении "серьезных потерь американским и кенийским войскам", размещенным на базе. Позднее Африканское командование США (US Africa Command) сообщило, что в результате нападения на базу был "нанесен ущерб инфраструктуре и оборудованию", и что шесть используемых на контрактной основе гражданских летательных аппаратов получили "повреждения различной степени". Американские источники сообщили о гибели одного американского военнослужащего и двух контрактных служащих, работающих на министерство обороны США, и о серьезных ранениях еще двух американских военнослужащих.

Полиция Кении сообщила, что четверо нападавших боевиков были убиты и пятеро захвачены. Также Кения сообщила, что в результате нападения были уничтожены два самолета типа Cessna (один американский и один кенийский) и два американских военных вертолета, а также было подожжено хранилище топлива.

Согласно появившимся фотоматериалам, в результате нападения на Манда-Бей были достоверно полностью уничтожены два турбовинтовых самолета авиации Командования специальных операций США - транспортно-пассажирский самолет ВВС США C-146А Wolfhound (Dornier 328) и самолет наблюдения и разведки Bombardier DHC-8-202 (гражданская регистрация N8200L, серийный номер 455). Самолет DHC-8-202 (N8200L) является одной из двух машин этого типа, оснащенных комплексом разведывательного оборудования SOCOM Tactical Airborne Multi-Sensor Platforms (STAMP) и активно используемых американцами на Ближнем Востоке и в Африке (в частности, ранее отмечались полеты этого борта над Ливией). Самолет юридически принадлежит армейской авиации США и имеет военное обозначение RO-6, хотя эксплуатируется по контракту с армией США частной компанией Dynamic Aviation, отвечающей за оснащение его специальным оборудованием (ранее данный борт находился в собственности у Dynamic Aviation, а до того эксплуатировался небезызвестной компанией Blackwater).

Достоверные данные относительно других американских самолетов, поврежденных в результате нападения на Манда-Бей, пока отсутствуют, хотя сообщается, что один из поврежденных самолетов относился к типу Beechcraft King Air 350.

Распространенные исламистами кадры нападения на используемый вооруженными силами США в качестве военной базы Camp Simba аэродром Манда (Манда-Бей) в Кении. На кадрах боевик позирует на фоне использовавшегося Командованием специальных операций США самолета наблюдения и разведки Bombardier DHC-8-202 (RO-6, гражданская регистрация N8200L, серийный номер 455) армейской авиации США перед его уничтожением, 05.01.2020 (с) исламистские группы

Снимки последствий нападения боевиков сомалийской исламистской вооруженной группировки "Аш-Шабаб" на используемый вооруженными силами США в качестве военной базы Camp Simba аэродром Манда (Манда-Бей) в Кении . Горит, предположительно, подожженое хранилище топлива. Буквами обозначены: А - предположительно, уничтоженный самолет наблюдения и разведки Bombardier DHC-8-202, В - предположительно, уничтоженный транспортно-пассажирский самолет C-146А Wolfhound (Dornier 328). 05.01.2020 (с) twitter.com/JosephHDempsey

Уничтоженный в результате нападения использовавшийся Командованием специальных операций США самолет наблюдения и разведки Bombardier DHC-8-202 (RO-6, гражданская регистрация N8200L, серийный номер 455) армейской авиации США. Снимок 2018 года (с) twitter.com/ItaMilRadar

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Ливия
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Сомали
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