Макрон, Меркель и Джонсон призывают избегать нагнетания напряженности в Ираке

Они призывают Иран к сдержанности и к соблюдению СВПД

Берлин. 6 января. ИНТЕРФАКС - Лидеры Франции, Великобритании и ФРГ в совместном заявлении призывают все стороны избегать конфликта в Ираке, сообщили в кабмине ФРГ.

"Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани", - говорится в заявлении Эмманюэля Макрона, Бориса Джонсона и Ангелы Меркель.

"Теперь решающее значение имеет прекращение (эскалации напряженности- ИФ). Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности. Вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена", - считают они.

"В частности, мы призываем Иран воздержаться от дальнейшего проявления насилия и поддержки действий подобного характера. Мы призываем Иран прекратить все меры, которые идут вразрез с соглашением по атому (СВПД - ИФ)", - подчеркивается в заявлении.

Лидеры трех европейских стран выразили обеспокоенность тем, что нынешний кризис в Ираке способен "поставить под угрозу многолетние усилия по стабилизации ситуации".

"Мы также выражаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). Этому тоже отдаётся приоритет. Сохранение коалиции против ИГ в этом контексте имеет важное значение. Поэтому мы призываем органы государственной власти Ирака продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции" - отмечается в документе.

"Мы продолжим диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы ослабить напряженность в регионе и гарантировать его стабильность", - подытожили лидеры ФРГ, Франции и Великобритании.

В Ираке сложилась напряженная ситуация после того как ранее в январе США в результате авиаудара убили командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. В Тегеране пообещали, что не оставят это без ответа, а также - объявили, что теперь не намерены соблюдать какие бы то ни было свои обязательства в рамках СВПД.

Иракский парламент, со своей стороны, потребовал от правительства обеспечить вывод из страны иностранных сил из возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ.