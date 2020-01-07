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Известия.ru

Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье, 5 января, о начале отправки военных в Ливию.

«Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства», — сказал Эрдоган CNN Turk. Он подчеркнул, что в задачи военных входят «координационные действия».

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, заседающее в Триполи, ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Отмечалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. После этого парламент Турции утвердил отправку военных в Ливию.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии вторжению со стороны Турции. Также он добавил, что Эрдоган толкает свою армию на гибель. 17 декабря войска ЛНА начали продвижение на Триполи. Они захватили территории вблизи моста Захры на юге города после бегства оттуда противоборствующих им военных ПНС.

2 января президент США Дональд Трамп предупредил Эрдогана об опасности вмешательства в ситуацию в Ливии. 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что интервенция не способствует разрешению конфликта.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.

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Страны
Ливия
Россия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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