Через четыре года советских ракетных комплексов в России не останется

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», - говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

В 2019 году на современные ракетные комплексы приходилось 76%. Нынешние темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности РВСН, отмечается в сообщении.

Ракетные войска стратегического назначения занимают в ядерной триаде ключевое место. Сейчас в РВСН сосредоточено примерно две трети от общего количества носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических ядерных сил.