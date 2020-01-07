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Военно-промышленный курьер

Иран поставил крест на ограничениях по обогащению урана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Ирана приняли решение о сокращении своих обязательств в рамках заключенного в 2015 году ядерного соглашения, об этом сообщают местные СМИ Ирана.

Как говорится в заявлении, Иран будет обогащать уран настолько, насколько потребуется.

Заявление последовало после убийства главы специальных сил «Аль-Кудс» Касема Сулеймани беспилотником США по прямому указанию президента страны Дональда Трампа.

Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году между Ираном и «Группой шести». Оно предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном.

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