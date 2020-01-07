«Дельфин» спешит на помощь: Северный флот получит корабль-спасатель

Уникальное судно способно поднимать подводников с глубины в несколько сот метров

Северный флот получит самый современный спасательный корабль, способный оказывать помощь субмаринам на большой глубине. Это второе судно проекта 21300С «Дельфин». На его борту будут базироваться глубоководные аппараты, роботы-спасатели и беспилотники. Необходимость в таких средствах стала особенно актуальной в связи с увеличением количества подлодок в арктических водах и возросшей интенсивностью глубоководных исследований. По словам экспертов, такой корабль, будь он в наличии в 2000 году, мог бы спасти моряков «Курска», которые после аварии оказались в кормовом отсеке.

Второй идет на север

Главкомат ВМФ принял решение об оснащении Северного флота спасательным кораблем проекта 21300С «Дельфин», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сроки строительства и другие условия контракта будут определены исходя из параметров гособоронзаказа на ближайшие годы.

Это уже второй представитель серии. Головной корабль «Игорь Белоусов» был заложен в 2005 году и спущен на воду в 2012-м. Сейчас он несет службу на Тихоокеанском флоте. Ранее сообщалось, что в госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы запланировано строительство четырех «Дельфинов», однако никакой информации о начале работ пока не поступало.

Спуск водолазного колокола, входящего в ГВК-450, во время учений сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота по спасению подводной лодки, условно терпящей бедствие Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Спасательное судно океанского класса «Игорь Белоусов» по своим возможностям не имеет аналогов в мире. Оно может не только эвакуировать экипаж аварийной подлодки, но и организовать подачу на ее борт воздуха, электроэнергии и спасательных средств. С помощью обитаемых и необитаемых подводных аппаратов «Дельфин» способен производить поиск и обследование аварийных объектов.

Основа спасательного оснащения судна — глубоководный водолазный комплекс ГВК-450. Он может погружаться на глубину до 450 м и поднимать моряков с аварийной подлодки на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.

Спасательный подводный глубоководный аппарат «Бестер-1» во время отработки спасения экипажа условно аварийной подлодки, залегшей на грунт Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В рамках освоения ГВК-450 весной 2017 года были проведены водолазные спуски на глубины до 120 м, а в октябре того же года состоялось погружение на 317 м с выходом на грунт в акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота. Осенью 2018-го трое российских водолазов установили флаг России в Японском море на глубине 416 м. Эта акция стала рекордом погружения в снаряжении. Тогда же они провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к условно аварийной подводной лодке.

В комплекс входят пять барокамер, водолазный колокол и спасательный подводный глубоководный аппарат «Бестер-1», способный работать на глубине до 720 м.

Наученные опытом

Северный флот в последнее время активно получает новые подлодки и без спасательных кораблей ему не обойтись, впрочем, как и любому современному флоту, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В случае серьезной аварии они будут отвечать за спасение экипажа субмарины, — рассказал «Известиям» адмирал. — Конечно, на больших океанических глубинах в несколько километров они не помогут. Но спасти экипаж подлодки, потерпевшей аварию в прибрежных морях, должны. В Баренцевом море нет больших глубин, и такое судно там просто необходимо. Современный спасательный корабль мог бы спасти моряков «Курска», которые после аварии оказались в кормовом отсеке, глубина позволяла.

Такие корабли необходимы и всем другим нашим флотам, отметил Валентин Селиванов.

Спасательное судно Тихоокеанского флота «Алагез» в акватории Амурского залива на генеральной репетиции парада кораблей на День ВМФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Всего в составе ВМФ сейчас числятся три корабля, предназначенных для спасения подводных лодок, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. На Тихоокеанском, помимо «Игоря Белоусова», несет службу спасательный корабль «Алагез» советской постройки. На Черноморском флоте — «Эпрон», который в прошлом году отметил 60-летие.

— На них установлено современное оборудование. Так, например, водолазы с «Игоря Белоусова» могут работать на глубине около 450 м. Таких специалистов в мире можно пересчитать по пальцам одной руки, — подчеркнул эксперт.

Спасательное судно Черноморского флота «Эпрон» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Петросян

Вопрос о строительстве для ВМФ России специальных судов для спасения экипажей аварийных подлодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, был поставлен перед отечественными судостроителями сразу после трагедии атомного подводного ракетоносца «Курск» в августе 2000 года. Контракт на строительство первого судна серии заключен в 2004 году. Из-за большого количества примененных инноваций доводка судна затянулась. В состав флота корабль вошел только в 2015-м.

Ранее «Известия» сообщали, что ВМФ кардинально меняет систему оказания помощи терпящим бедствие субмаринам. Теперь к операциям по спасению экипажей подводных лодок станут привлекаться все возможные средства, а не только суда аварийных служб. С этого года в поиске попавших в беду субмарин будут задействовать противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера. Новый метод был опробован в прошлом году в ходе учений Северного флота.

Роман Крецул, Богдан Степовой, Алексей Рамм