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Независимое военное обозрение

Британия направила дополнительный контингент спецназовцев на Ближний Восток

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Фото Ian Hitchcock/Getty Images
Фото Ian Hitchcock/Getty Images.

Подразделения британского спецназа САС (SAS, Special Air Service) были отправлены в срочном порядке на Ближний Восток в субботу. Причиной для принятия этого решения Лондоном стало осложнение обстановки в регионе, после убийства ВВС США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Утверждается, что около 50 бойцов Специальной воздушной службы и Специальной лодочной службы(SBS, Special boat Service) вместе с подразделениями поддержки и обеспечения специальных сил были доставлены в Ирак формально – для проведения спасательных акций, реально САС может выполнять множество задач диверсионно-разведывательной направленности. В настоящее время в Ираке находится не менее 1400 военнослужащих и гражданского персонала, работающего на правительство Великобритании в рамках операции «Шейдер», которая является продолжением военной интервенции альянса для ведения борьбы против Исламского Государства (ИГ, запрещено в России решением суда). Об этом сообщает изданием The Mirror.

Министр обороны Бен Уоллес заявил вчера вечером, что Великобритания отправила два военных корабля в Персидский залив для защиты граждан Соединенного королевства. Он подтвердил, что «фрегат HMS Montrose и эсминец HMS Defender вышли курсом на Ближний Восток для возобновления морского патрулирования в Ормузском проливе между Персидским заливом и Оманским заливом, утверждая, что правительство приказало судам принять все необходимые меры для защиты наших кораблей и граждане в это время». Они будут сопровождать все суда идущие под британским флагом, чтобы обеспечить безопасное их прохождения через вышеуказанный пролив, который рассматривается Минобороны Соединенного королевства как особенно уязвимый район, по той причине , что 30% мировой нефти транспортируется через него транзитом.

Всего, с прибытием названной группы спецназа, в регионе будет находиться около 400 бойцов САС и СБС. Премьер-министр Борис Джонсон еще не выступил с заявлением по конфликту, но ожидается, что он это вскоре сделает. Убитый с помощью высокоточного оружия запущенного с дрона генерал Касем Сулеймани возглавлял элитные силы специальных операций «Кудс»(в переводе на русский - Иерусалим), входящие в состав КСИР. Он организовывал многие военные операции на Ближнем Востоке. Напоминаем, что Сулеймани был убит ранним утром в пятницу по приказу президента США Дональда Трампа.

После предупреждения Ирана о «жестокой мести» президент США объявил о планах разместить 3500 американских военнослужащих на Ближнем Востоке и пригрозил нанести удар по 52 иранским объектам, если Тегеран нападет на американцев из-за убийства Сулеймани. В субботу вечером две ракеты ударили около иракских баз, где находятся американские войска. Американские военные пока о потерях не сообщают. Вчера вечером веб-сайт правительства США также подвергся атаке со стороны хакеров, утверждающих, что они из Ирана.На сайте Федеральной депозитарной библиотечной программы, fdlp.gov, была размещена фотография Дональда Трампа, которого били по лицу. Оно пришло с сообщением из «Исламской Республики Иран», которое гласило «Взломанный Ираном хакеров группы кибербезопасности». Однако представитель правительства США заявил, что «нет подтверждения», что это нападение было совершено из Ирана.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Великобритания
Израиль
Ирак
Иран
Оман
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США
Персоны
Трамп Дональд
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Кибербезопасность
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