Ирак обвинил США в нарушении своего суверенитета и международных законов

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - МИД Ирака заявил протест США в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя руководителя иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.

Посол США в Багдаде в воскресенье был вызван в иракский МИД, где ему было заявлено, что убийства в результате проведенной американскими военными по приказу президента Дональда Трампа акции являются "вопиющим нарушением суверенитета Ирака и всех международных законов и норм, регулирующих отношения между странами, и запрещающих использование их земель для совершения нападений на соседние страны".

О гибели в Багдаде Сулеймани и аль-Мухандиса стало известно в минувшую пятницу. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.