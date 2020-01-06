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Российская газета

Гроздья ракет: в США оценили модернизированный Ту-95МСМ

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Символ холодной войны, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 - отнюдь не летающий памятник. Во-первых, строевые самолеты этого типа вовсе не старые - помоложе некоторых бомбардировщиков НАТО, пишет The National Interest. Во-вторых, модернизация до уровня Ту-95МСМ значительно расширяет возможности самолета, далеко уводя его от первоначальной роли носителя неуправляемых бомб.

Ту-95МС, что находятся сейчас в строю ВКС России, выпущены в 1981-1991 годах. Для сравнения - все 70 стратегических бомбардировщиков B-52H, стоящих на вооружении ВВС США в настоящее время, построены на 20 лет раньше. Ту-95МС - самая глубокая советская модернизация самолета, превращение его в носителя крылатых ракет. Поскольку более ранние варианты для этой цели не годились, все МСки сделаны с нуля, а не переделаны из старых бомбардировщиков.

Главным оружием современных Ту-95 являются крылатые ракеты Х-55 с дальностью полета до 3500 километров и возможностью нести ядерную боеголовку. Шесть таких ракет самолет несет в барабанной пусковой установке в фюзеляже, еще 10 можно разместить на пилонах под крыльями. По данным Bulletin of Atomic Scientists за 2018 год, ВКС России имеют в своем распоряжении 25 Ту-95МС6 и 30 Ту-95МС16. Там же говорится, что 44 ракетоносца будут модернизированы до версии МСМ.

Главная задача очередного обновления - адаптировать самолет под малозаметные крылатые ракеты Х-101 с дальностью полета 5500 км. Для этого расширен отсек вооружения (Х-101 длиннее Х-55), а под крыльями появилось четыре универсальных пилона, каждый из которых предназначен для подвески двух любых ракет из арсенала Ту-95 и Ту-160. Обновлены двигатели и воздушные винты, системы управления оружием, астронавигации, бортовая вычислительная система и другая электроника. В план модернизации также включены современные радары и системы отображения информации.

Использование Ту-95МСМ новых ракет значительно расширит боевые возможности самолета в обычном конфликте - в первую очередь по дальности и точности поражения целей, резюмирует издание. Стоит добавить, что у X-101 есть термоядерный двойник, Х-102.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Ту-160
Ту-95
Х-101
Проекты
NATO
Ядерный щит
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