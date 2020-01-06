Войти
Российская газета

Вертолеты Ка-52 и Apache встретились "лицом к лицу" в Египте

124
0
0
Источник изображения: rg.ru

Вертолеты российского производства Ка-52 "подружились" с американскими AH-64D Apache в составе ВВС Египта.

Два потенциальных противника оказались бок о бок в рамках учений ВМС Египта в Средиземном море.

Об этом сообщает издание Defense Blog.

Еще более любопытной встречу делает тот факт, что заметили их на борту десантного корабля Gamal Abdel Nasser класса Mistral. Того самого, что изначально носил имя "Владивосток" и строился Францией для России, но после известных событий сменил покупателя.

Автор отмечает, что вертолетоносец впервые принимает оба типа этих боевых машин.

А началось все с того, что в 2015 году Египет подписал контракт с "Рособоронэкспортом" на закупку 46 вертолетов Ка-52, став первым их иностранным заказчиком.

Поставки в Египет экспортной версии вертолетов "Аллигаторов" осуществляются с июля 2017 года.

Что касается Apache, то их ВВС Египта заказали в США еще в 1995 году. Было приобретено 36 вертолетов AH-64A. В 2000 году они были модернизированы американцами до версии AH-64D, за исключением радара Longbow.

Напомним, это не единственный пример, когда Египту удалось объединить российское и американское вооружение. Ранее на учениях этой страны была замечена советская подлодка, вооруженная крылатыми ракетами Harpoon.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Франция
Продукция
AH-64
Harpoon ПКР
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
РОЭ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.01.2020
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
08.12.2017
"Катраны" и "Аллигаторы": Египет меняет американские "Апачи" на российские Ка-52
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
11.01.2012
Чем запомнился 2011-й
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м