Вертолеты Ка-52 и Apache встретились "лицом к лицу" в Египте

Вертолеты российского производства Ка-52 "подружились" с американскими AH-64D Apache в составе ВВС Египта.

Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и AH-64D Apache на борту египетского вертолетоносца Gamal Abdel Nasser. Фото: https://t.co/xuRSqy3z62 pic.twitter.com/wHMwQ4vu4V — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 5, 2020

Два потенциальных противника оказались бок о бок в рамках учений ВМС Египта в Средиземном море.

Об этом сообщает издание Defense Blog.

Еще более любопытной встречу делает тот факт, что заметили их на борту десантного корабля Gamal Abdel Nasser класса Mistral. Того самого, что изначально носил имя "Владивосток" и строился Францией для России, но после известных событий сменил покупателя.

Автор отмечает, что вертолетоносец впервые принимает оба типа этих боевых машин.

А началось все с того, что в 2015 году Египет подписал контракт с "Рособоронэкспортом" на закупку 46 вертолетов Ка-52, став первым их иностранным заказчиком.

Поставки в Египет экспортной версии вертолетов "Аллигаторов" осуществляются с июля 2017 года.

Что касается Apache, то их ВВС Египта заказали в США еще в 1995 году. Было приобретено 36 вертолетов AH-64A. В 2000 году они были модернизированы американцами до версии AH-64D, за исключением радара Longbow.

Напомним, это не единственный пример, когда Египту удалось объединить российское и американское вооружение. Ранее на учениях этой страны была замечена советская подлодка, вооруженная крылатыми ракетами Harpoon.

Олег Корякин