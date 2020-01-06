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Вестник Мордовии

Сухопутные войска РФ получат БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха"

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В 2020 году боевые машины пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" и БМП-2 с боевым отделением "Бережок" поступят в Сухопутные войска Вооруженных сил РФ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках выполнения государственного оборонного заказа, в соединения также будет направлена партия боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор".

БМП прошли глубокую модернизацию, существенно увеличив свои огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля "Эпоха" - 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов.

Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП "Бережок" является наличие в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

БМПТ "Терминатор" многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность.

Ей по силам уничтожать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БМПТ Рамка-99
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