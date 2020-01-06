Подводные загонщики. У США появился еще один повод бояться ВМФ России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Универсальность, скрытность и новейшее ракетное оружие — в 2020-м российским военным морякам передадут сразу две атомные подлодки проекта "Ясень-М" — "Казань" и "Новосибирск". Первая уже на испытаниях, вторую спустили на воду в конце декабря. Всего флот получит шесть таких субмарин. О том, смогут ли они вместе стать силой, способной обеспечить боевую устойчивость других кораблей флота, — в материале РИА Новости.

Не такая, как все

В отличие от предыдущих поколений многоцелевых субмарин "Ясени" выполнены по принципиально новой схеме. Ранее при разработке подводных крейсеров упор делали на живучесть — их строили двухкорпусными, то есть легкий корпус охватывал более прочный.

Это действительно повышало живучесть, но одновременно негативно сказывалось на шумности. "Ясени" же имеют смешанную архитектуру — полуторакорпусную: легкий корпус опоясывает подводную лодку не полностью, а лишь частично — в носовой части, в районе рубки и от ракетного отсека до кормы.

Внутри "Новосибирск" поделен на восемь отсеков, разделенных прочными переборками. За счет автоматизации большинства процессов численность экипажа сокращена до 64 человек. Для лодки такого размера — совсем немного. Командный пункт обустроен в носу. Сразу за ним — торпедный отсек, что тоже можно считать новшеством для отечественного подводного флота.

Традиционно торпедные аппараты размещали в носу, однако на "Ясенях" они сдвинуты ближе к миделю. Это сделано для оптимизации работы мощного гидроакустического комплекса лодки. Разработчики утверждают, что "Ясени" из-за такой компоновки оборудования превосходят современные американские субмарины в поисковом потенциале, и называют российские крейсеры "королями подводных дуэлей".

Снизить заметность в поле работы вражеских сонаров помогают более десяти тысяч резиновых "кирпичиков", покрывающих поверхность "Новосибирска". Особая форма малошумного гребного винта строго засекречена — даже при спуске на воду он был скрыт от посторонних глаз чехлом. Разработчики утверждают, что благодаря составной конструкции винт практически не дает вибраций.

Церемония вывода АПЛ "Новосибирск" из эллинга АО "ПО "Севмаш" Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

Ракетный шквал

Ракетное вооружение крейсера сосредоточено в центральной части корпуса — восемь вертикальных универсальных пусковых установок. В зависимости от конкретной задачи там размещают в том числе и разные модификации крылатых "Калибров": противокорабельные, противолодочные или для ударов по наземным целям. Дальность полета таких ракет достигает полутора тысяч километров.

Кроме того, "Ясени" могут стрелять и сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс". Они предназначены для уничтожения крупных надводных кораблей. Максимальная скорость с боевой частью массой 250 килограммов — около 2,5 тысячи километров в час. По данным производителя, "Оникс" может поразить цель на дистанции до трехсот километров.

На вооружении российского флота П-800 стоят с начала 2000-х, причем, по некоторым данным, уже разработана модернизированная версия ракеты с увеличенной дальностью полета. Более того, улучшенный "Оникс" оснащается как обычной, так и ядерной боевой частью. Стандартный боезапас одной субмарины — 32 ракеты.

Не исключено, что в будущем "Ясени" оснастят специальными робототехническими комплексами — подводными беспилотниками, способными покидать носитель и управляться с его борта. Такие средства можно, например, использовать как обманки, создавая иллюзию присутствия субмарины в определенном районе Мирового океана. Предусмотрено использование как одноразовых, так и возвращаемых беспилотников — для ударов, разведки и связи.

АПЛ "Северодвинск" Источник изображения: © Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов

Довели до ума

Первая подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М" проходит испытания. Андреевский флаг на борту должны были поднять в конце 2019-го, но испытания вскрыли несколько "детских болячек", связанных с системой управления. Корабелы пообещали доработать "Казань" в ближайшее время и передать флоту до конца 2020-го.

Всего же до конца 2023-го ВМФ получит шесть "Ясеней-М". Плюс в составе флота числится один "Ясень" без приставки "М" — головной "Северодвинск", родоначальник российских многоцелевых атомных подлодок четвертого поколения. К их разработке приступили еще в конце 1970-х, но окончательный облик сформировался только к началу 1990-х. Тогда же на стапелях "Севмаша" заложили "Северодвинск", который из-за нехватки денег не могли достроить целых двадцать лет. Флоту его передали только в 2014-м.

Впрочем, вынужденная задержка даже сыграла корабелам на руку: они успели детально отработать новые технологии и применить их в модернизированной серии. "Ясеням" существенно обновили элементную базу, комплексы радиоэлектронного вооружения и в целом глубоко модернизировали все оборудование.

К главным западным конкурентам "Ясеней" эксперты относят американские субмарины типа "Вирджиния". Эти корабли станут основой подводного флота США — в ближайшие двадцать лет ВМС планируют получить тридцать единиц. Все современные многоцелевые субмарины предназначены для борьбы с другими подлодками, корабельными группировками, авианосными соединениями, а также способны наносить ракетные удары по наземным целям.