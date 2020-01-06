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РИА Новости

Российскую группу в Приднестровье пополнят более ста военных

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Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Молдавии (ОГРВ ПРРМ) пополнится еще сотней российских военных, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа РФ.

"В 2020 году в ОГРВ ПРРМ планируется отобрать для прохождения военной службы в различных подразделениях соединения более 100 граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при поступлении на военную службу новобранцы сначала в течение месяца пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, то есть огневую, тактическую, физическую подготовку, а также подготовку по радиационной, химической и биологической защите. По окончании курса пройдет торжественная церемония приведения к военной присяге.

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