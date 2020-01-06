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РИА Новости

Вооруженные силы Египта провели учения на Средиземном море

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Военнослужащий египетской армии в Каире
Военнослужащий египетской армии в Каире.
Источник изображения: © AP Photo / Amr Nabil

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Армия Египта провела в одном из районов Средиземного моря военные учения, говорится на странице ВС страны в Facebook.

Сообщается, что в учениях принял участие один из египетских "Мистралей", а также подводная лодка и подразделения морского спецназа.

"Отрабатывалось взаимодействие различных подразделений ВМС при наземно-морских операциях с использованием всех видов техники и вооружения, тактическое планирование, координация действий сил спецназа", - говорится в заявлении египетских военных.

Средиземноморские военные учения Египта проходят на фоне обострившейся ситуации в регионе. В конце прошлого года правительство нацсогласия соседней с Египтом Ливии запросило у Турции военную помощь перед лицом наступления сил восточной Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Египет, как и большинство арабских стран, выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт и неоднократно заявлял о возможном обострении ситуации во всем регионе Средиземноморья.

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Египет
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Мистраль (Mistral)
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