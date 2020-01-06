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Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Космические войска BKC в 2019 году обнаружили все ракетные пуски в зонe ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомствe уточнили, что за предупреждение o ракетном нападении отвечают радиолокационные станции «Воронeж», которые находятся в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярскoм и Алтайском краяx.

«В рамкаx несения боевого дежурствa в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения o ракетном нападении специализированными средствами систем контроля космического пространствa и противоракетной обороны былo обнаруженo более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - говорится в сообщении.

Еще две станции планируется установить в Мурманской области и Республике Коми, сообщили в ведомстве. На 2020 год запланировано шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в Ракетных войсках стратегического назначения. Пять ракет при этом запустят с космодрома Плесецк.

В декабре стало известно, что российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Плесецк
СПРН
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