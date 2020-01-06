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Россия избавится от советских ядерных ракет

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Крышка шахты пусковой установки ракеты «Воевода» в Оренбургской области, 2007 год
Крышка шахты пусковой установки ракеты «Воевода» в Оренбургской области, 2007 год.
Источник изображения: Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России к 2024 году избавятся от комплексов советского производства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

За этот срок в РВСН будет доведена до 100 процентов доля современных ракетных комплексов, пояснили в ведомстве. Сейчас этот показатель составляет 76 процентов.

В Минобороны также отметили, что у стратегических ракетчиков сосредоточено около двух третей от общего числа носителей имеющегося у России ядерного оружия — боевые блоки, а также комплексы защиты и преодоления противоракетной обороны.

О планах полностью перевооружить ракетные войска, заменив комплексы советского производства на российские, в декабре заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Работа в этом направлении идет уверенно, успешно», — сказал он на прошедшем в декабре торжественном собрании по поводу 60-летия РВСН.

РВСН являются одним из трех компонентов ядерной триады России. В их состав входят межконтинентальные баллистические ракеты как шахтного (например, «Воевода» — самая мощная в мире МБР), так и мобильного базирования («Тополь-М» и «Ярс» в подвижном варианте). Ожидается принятие на вооружение новейшего комплекса «Сармат», который должен со временем заменить «Воеводу», а в конце 2019 года был поставлен на боевое дежурство комплекс «Авангард», чей управляемый боевой блок, по заявлению российских властей, способен развивать скорость свыше 20 чисел Маха.

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