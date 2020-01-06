Американская база была атакована в Кении: военнослужащие вступили в бой

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Командование вооружёнными силами Кении подтверждает информацию о чрезвычайном происшествии в районе американской военной базы. Первоначально приходили сообщения о том, что на базу армии США в этой африканской стране было совершено нападение.

По последним сведениям, военный объект американских войск в Кении атаковали боевики террористической группировка «Аш-Шабаб», связанная с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ организация).

Военная база США находится на территории кенийского округа Ламу, неподалёку от границы с Сомали. Речь идёт о военном аэродроме Манда-Бэй.

Боевики «Аш-Шабаб» обстреляли военную базу и попытались проникнуть на её территорию. Американские военные, а также представители кенийской армии, вынуждены были вступить в бой. В результате перестрелки ликвидированы по меньшей мере четверо боевиков, ещё несколько террористов получили ранения. О том, были ли они взяты в плен американскими военными или же оказались эвакуированы другими боевиками, не сообщается.

Отмечается, что боевики пытались нанести ущерб взлётно-посадочной полосе аэродрома, который используется ВВС и ВМС США. Однако, если верить сообщениям, ВПП аэродрома Манда-Бэй не пострадала.

Из сообщения Африканского военного командования США:

На данный момент аэродром работает в штатном режиме. Мы продолжаем следить за ситуацией.

Напомним, что террористическая группировка «Аш-Шабаб» наибольшую активность проявляет на территории Сомали, но зачастую проводит свои «рейды» и в соседних странах.