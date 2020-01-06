ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных "стратегов" Ту-95МС

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Дальняя авиация (ДА) Воздушно-космических сил (ВКС) в течение 2020 года получит шесть модернизированных стратегических самолётов Ту-95МС, сообщает Минобороны РФ.

"В 2020 году Дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС", - сказано в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

По словам командующего ДА Сергея Кобылаша, "при модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование".

"Отмечу, что современные, системы управления и вооружение наших модернизированных самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами", - сказал Кобылаш, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

По её данным, в прошлом году в состав ДА вошли пять модернизированных самолётов Ту-95МС. Сообщается также, что в 2019 году план боевой подготовки ДА выполнен на 100%.

"С соединениями и частями Дальней авиации, а также подразделениями обеспечения проведено более 40 учений различного уровня. В течение года экипажи ДА налетали около 20 тыс. часов, при этом средний налёт на экипаж составил более 100 часов", - информирует Минобороны.

Здесь отметили, что в 2019 году впервые был выполнен совместный полёт на воздушное патрулирование ракетоносцами Ту-95МС ДА ВКС России и стратегическими бомбардировщиками Хун-6К военно-воздушных сил Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Также в рамках развития двухстороннего военного сотрудничества и отработки вопросов взаимодействия между странами стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили полеты с использованием аэродромов в ЮАР", - сказано в сообщении.

Ракетоносцы Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в 2020 году состоится премьера глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.

"2020 год - это год премьер. (...) Глубоко модернизированный самолёт Ту-95, основа нашей стратегической авиации", - заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в конце декабря.

"Так же, как мы модернизировали Ту-160, продлив его жизнь, так Ту-95 на долгий период благодаря глубокой модернизации будет продлен", - сказал глава ОАК.

Ранее сообщалось, что испытания модернизированного "стратега" Ту-95МСМ должны начаться в 2019 году

"В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе прошлого года.

По его словам, параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Ранее глава "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнётся в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК имени Бериева, входит в ОАК).

В 2018 году глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью "Интерфаксу" дал характеристику глубоко модернизированному стратегическому ракетоносцу Ту-95МСМ. "Модернизация позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, расширить возможности по ведению попутной оптической и радиоразведки, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлётно-посадочные характеристики самолёта", - заявил тогда Слюсарь.