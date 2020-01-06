БМП с юга Кореи

Развитие транспортно-боевых средств мотопехоты в армии Республики Корея шло путём, аналогичным итальянским вооружённым силам. Сначала был приобретён американский БТР М113, затем на его базе создали «эрзац-БМП» (в итальянском случае — VCC-1, в корейском — К200), после чего последовала самостоятельная разработка полноценной боевой машины пехоты. Впрочем, южнокорейская К21 выглядит куда серьёзнее своей итальянской «сестры».

В середине 80-х годов фирма «Дэу» начала выпуск боевой машины пехоты К200. Эта БМП, произведённая в 2300 экземплярах и даже поставлявшаяся на экспорт (в Малайзию), представляет собой типичный «эрзац». По сути, это бронетранспортёр М113, доработанный под «активное» расположение десанта. Вооружение К200 не претерпело существенных изменений по сравнению с базовой машиной и представлено 12,7-мм пулемётом, который дополняет 7,62-мм пулемёт. В 1997-2005 годах в счёт погашения российского долга Республика Корея получила 70 БМП-3, но они стали лишь каплей в море растущих потребностей южнокорейской армии. Дальнейшее производство К200, уже не отвечавших современным требованиям, утратило смысл, а конструкция этой БМП не имела потенциала для модернизации. Поэтому в середине 90-х годов в Республике Корея началась выработка требований к боевой машине пехоты нового поколения.

«Эрзац-БМП» К200 Источник изображения: armyrecognition.com

Концепция

Южнокорейские военные настаивали на обеспечении высокой тактической мобильности — новая машина, в отличие от подавляющего большинства западноевропейских конструкций, должна была стать плавающей. По массе конструкторам следовало уложиться в 28 т. Минимальная мощность двигателя составляла 700 л.с. Необычными выглядели требования по вооружению — его основу должна была составить 40-мм пушка с современной системой управления вооружением. Также требовалось обеспечить перевозку 9 человек десанта (вместо стандартных для европейских и американских БМП 6-7 человек). Естественно, удовлетворить все эти запросы при ограниченной массе машины было сложно, поэтому пришлось пожертвовать защищённостью — военные согласились, чтобы она была «лучше, чем у К200», не указав, однако, конкретных требований по снарядостойкости. Наконец, машину следовало выполнить в соответствии с принципами открытой архитектуры (с целью облегчения последующих модернизаций).

Прототип БМП К21 на выставке в 2007 году. По бокам башни имеются пусковые установки ПТУР, отсутствующие на серийных машинах Источник изображения: armyrecognition.com

После «утряски» всех требований в 1998 году было принято окончательное решение о создании собственной БМП. В 1999 году соответствующий контракт без конкурса получил концерн «Дэу Хэви Индастриз» (ныне — «Ханва Дефенс Системз»), но общественности объявили о разработке БМП лишь четыре года спустя. В 2004 году были готовы ходовой макет БМП, получивший обозначение MTR, и стенд для испытаний комплекса вооружения (FTR). Их испытания прошли очень быстро, и в 2005 году начались тесты трёх прототипов БМП ХК21. В 2008 году армия заказала первую партию из 20 серийных машин К21 (в то время встречались также альтернативные обозначения — К300 и KNIFV). Общие же потребности сухопутных войск оценивались в более чем 1000 новых БМП.

Конструкция

Компоновка К21 является традиционной для большинства боевых машин пехоты: в передней части её корпуса находятся отделения управления (слева) и моторно-трансмиссионное (справа), за ними — боевое отделение с двухместной башней, а в корме — десантное отделение. В нём на двух длинных скамьях вдоль бортов (спиной к бортам) размещаются девять десантников. В кормовой стенке имеется откидывающаяся рампа с гидроприводом, а в ней — одностворчатая дверь, открывающаяся вправо. Обзор десантникам обеспечивают шесть перископов в крыше десантного отделения. Кроме того, в его передней части, сразу за башней, установлен 15-дюймовый монитор, на который выводится изображение из системы управления боем или телекамер, установленных на корпусе.

Десантное отделение К21 Источник изображения: reddit.com

Корпус и башня БМП — сварные, из листов алюминиевого сплава, с расположенным поверх них слоем комбинированной брони (керамика и стекловолокно). В лобовой проекции бронирование дополнительно усилено стальным экраном. Считается, что в лобовой проекции корпус и башня К21 обеспечивают защиту от подкалиберных снарядов 30-мм пушки 2А72, а в боковой — от бронебойных пуль 14,5-мм пулемёта КПВТ.

Силовая установка состоит из 10-цилиндрового дизельного двигателя «Дусан» D2840LXE V-10 мощностью 750 л.с. и трансмиссии НРМТ-500-4ЕК, обеспечивающей три передачи при движении вперед и одну — назад. Запас топлива (750 л) размещается в протектированных баках.

Серийная БМП К21 Источник изображения: reddit.com

Ходовая часть (применительно к одному борту) состоит из шести опорных катков, трёх поддерживающих роликов, ведущего и направляющего колёс. Подвеска — торсионная. Ширина гусеницы — 460 мм.

Как упоминалось выше, непременным требованием военных к новой БМП являлась её амфибийность. Для её обеспечения пришлось применить надувные бортовые поплавки, состоящие из семи секций. Кроме того, в передней части корпуса установлен откидной волноотражающий щит. Движение на плаву со скоростью до 7 км/ч обеспечивается за счёт перематывания гусениц.

К21, подготовленная к преодолению водных препятствий Источник изображения: reddit.com

Как мы уже отмечали в статье о вооружении современных БМП, на К21 установлена 40-мм пушка К40 — лицензионный вариант известного «Бофорса» со стволом длиной 70 калибров и коническим пламегасителем. Угол её вертикального наведения составляет от −7 до +45°.

Боепитание осуществляется из трёх магазинов на 8 снарядов каждый, расположенных под орудием. Пополняются магазины из боеукладки, ёмкость которой неизвестна (приводятся лишь примерные цифры — от «более 70» до «более 200 снарядов»). В состав боекомплекта входят снаряды следующих типов:

К216 — осколочно-зажигательный (масса — 960 г, начальная скорость — 1005 м/с);

К218 — осколочно-фугасный с полуготовыми осколками (масса — 880 г, начальная скорость — 1025 м/с);

К219 — бронебойный (масса — 930 г, начальная скорость — 1025 м/с);

К236 — снаряд с программируемым взрывателем, начинённый 1100 сферическими поражающими элементами из вольфрамового сплава;

К237 — бронебойный подкалиберный с отделяющимся поддоном (масса снаряда — 500 г, сердечника — 200 г, начальная скорость — 1480 м/с).

Подкалиберный снаряд на дистанции 1500 м при угле встречи 60° пробивает броню толщиной не менее 100 мм. Это обеспечивает поражение в бортовой проекции современных основных боевых танков, а в лобовой — танков, производных от Т-54, составляющих основу танкового парка сухопутных войск КНДР. Вспомогательным вооружением является 7,62-мм пулемёт, спаренный с пушкой.

На К21 применена весьма совершенная система управления вооружением (СУВ), состоящая из трёх подсистем: локационной, вычислительной и исполнительной. СУВ имеет датчики углов продольного и поперечного наклона машины, положения оси орудия и башни, а также углов линии прицеливания. На прототипах на башне устанавливался метеодатчик, но на серийных машинах он отсутствует.

Наводчик, располагающийся справа от орудия, использует главный прицел IGPS с телевизионным и тепловизионным каналами с цифровым увеличением и выводом изображения на монитор. Линия прицеливания стабилизирована. Тепловизор, работающий в диапазоне волн 8-12 мкм, обеспечивает обнаружение целей на дистанции до 6 км и их идентификацию — до 3 км. Наводчик располагает также лазерным дальномером (длина волны — 1,54 мкм).

У командира БМП установлен панорамный прибор наблюдения ICPS, вращающийся на 360°. Так же, как и прицел наводчика, ICPS включает телевизионный и тепловизионный каналы с выводом изображения на монитор. В случае поломки панорамного прибора на монитор командира может транслироваться изображение с прицела наводчика. Угол вертикального обзора для обоих прицелов составляет от −10 до +50°. Оба прицела производятся консорциумом «Самсунг Талес». Резервным средством является оптический прицел наводчика, механически сопряжённый с орудием.

Выработку данных для стрельбы обеспечивает цифровой баллистический вычислитель. К21 снабжена системой стабилизации вооружения, обеспечивающей ведение огня в движении (в том числе на плаву).

К21 оборудована системой управления боем (Battle Menagement System, BMS), обеспечивающей отображение на мониторах в реальном масштабе времени положения самой БМП, других машин своего подразделения и соседних подразделений своих войск. BMS обеспечивает обмен информацией и передачу рапортов. Навигационный комплекс БМП К21 включает приёмник GPS и инерциальную навигационную систему LLN-G1.

В передней части башни К21 установлены два пятиствольных блока дымовых гранатомётов. БМП снабжена кондиционером, противопожарной системой и системой защиты от ОМП. Имеется радиостанция, обслуживаемая командиром, и танковое переговорное устройство. Электрооборудование — 24-вольтовое.

На базе К21 созданы или разрабатываются несколько специальных вариантов: машина для обучения механиков-водителей, БРЭМ (завершила заводские испытания в 2014 году), командно-штабная машина, инженерная машина. Наиболее интересным вариантом является лёгкий танк, известный под обозначением К21-105. Его прототип был впервые продемонстрирован в 2013 году.

Прототип танка К21-105 Источник изображения: armyrecognition.com

На К21-105 установлена башня ХС-8 с 105-мм пушкой CV разработки бельгийской фирмы «CMI Дефенс». Низкоимпульсное орудие с длиной ствола 53 калибра может вести огонь не только обычными снарядами, но и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Фаларик» разработки украинского КБ «Луч». Эта ракета имеет лазерную систему наведения и дальность пуска 5 км.

В Республике Корея ведутся работы по дальнейшему совершенствованию БМП К21. Одним из направлений является вооружение её ПТУР. Ещё на стадии разработки предусматривалось установить на К21 комплекс «Тоу», но в итоге от этого отказались. Сейчас же рассматривается возможность вооружения БМП новыми корейскими ПТУР «Хёнгун» («Рэйболт»). Более обширной станет модернизация до уровня К21 PIP (Product Improvement Program). В частности, в ходе неё БМП получит двигатель мощностью 840 л.с. и комплекс активной защиты, подобный применяемому на танке К2. Ещё одним продуктом развития К21 может стать облегчённый вариант К31 массой, не превышающей 20 т (для обеспечения аэромобильности).

Фирма-разработчик пытается заинтересовать БМП К21 зарубежных покупателей. В 2010 году машина демонстрировалась в ряде стран Ближнего Востока, а в 2018 году её вариант под обозначением AS21 «Редбэк» был представлен на конкурс армии Австралии (для замены БТР M113AS4).

Взвод БМП К21 на полигоне Источник изображения: reddit.com

Производство и служба

Поставки БМП К21 в южнокорейские сухопутные войска Корея начались в ноябре 2009 года. Начало эксплуатации новой техники было омрачено двумя инцидентами — в декабре 2009 и июле 2010 года две БМП затонули во время преодоления водных преград, причём в последнем случае погиб один из солдат. Расследование установило, что причиной инцидентов стали недостаточная герметичность корпуса машины, неудовлетворительная работа водооткачивающего насоса и неудачная конструкция волноотражательного щитка. К февралю 2011 года корейским специалистам удалось справиться с выявленными недостатками.

Тренировка по преодолению водных препятствий Источник изображения: Nita M. K-21 — pływający bojowy wóz piechoty z Korei // Nowa Technika Wojskowa, 2016, №8

В южнокорейской армии БМП К21 поступают на вооружение механизированных батальонов. Такой батальон состоит из пяти рот: управления и обеспечения, трёх механизированных и огневой поддержки. БМП К21 комплектуются лишь механизированные роты (три взвода по три БМП плюс одна машина в управлении). На вооружении роты огневой поддержки, равно как и миномётных секций механизированных рот, пока остаются различные варианты БМП К200.

БМП К21 из состава Столичной механизированной дивизии «Тигр» Источник изображения: Nita M. K-21 — pływający bojowy wóz piechoty z Korei // Nowa Technika Wojskowa, 2016, №8

Первой новыми БМП была укомплектована Столичная механизированная дивизия «Тигр» — элитное соединение южнокорейской армии. В её состав входят три бригады: 1-я механизированная и кавалерийская имеют по два механизированных и одному танковому батальону, а 26-я танковая — один механизированный и два танковых. Затем начались поставки и в другие механизированные дивизии (в южнокорейской армии имеется пять таких соединений). К 2016 году армия Республики Корея уже располагала четырьмя сотнями К21, а к настоящему времени их количество, вероятно, приближается к 800-900 единицам.

Тактико-технические характеристики БМП К21 Боевая масса, т 25,6 Вместимость, экипаж+десант, чел. 3+9 Вооружение (боекомплект) 1 40-мм пушка, 1 7,62-мм пулемёт (700 патронов) Размеры, мм: длина

высота (по крыше башни)

ширина 6900

2600

3400 Мощность двигателя, л.с. 750 Максимальная скорость, км/ч: по шоссе

по пересечённой местности

на плаву 70

40

7 Запас хода, км 450 Преодолеваемые преграды: ширина рва, м

высота стенки, м

подъем, град. 2,50

0,8

30

Литература:

Nita M. K-21 — pływający bojowy wóz piechoty z Korei // Nowa Technika Wojskowa, 2016, №8 Wolski J. Kierunki rozwoju siły ognia BWP // Nowa Technika Wojskowa. — 2017. — №12 Wolski J. Systemy kierowania ogniem i uzbrojenie przeciwpancerne // Nowa Technika Wojskowa. — 2018. — №1 defence-blog.com military-today.com armyrecognition.com army-technology.com defencenews.com

Андрей Харук