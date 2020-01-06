«Варяг», ставший «Ляонином»

После распада Советского Союза украинский флот должен был получить два авианесущих крейсера. Первый из них был уведён командой в Россию, где остался служить под названием «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а второй так и оставался недостроенным, пока не был продан китайской компании.

Если история «Адмирала Кузнецова» знакома большинству читателей Warspot, то о судьбе «Риги», позже переименованной в «Варяга», было мало что известно, пока корабль не вошёл в состав ВМС НОАК как авианосец «Ляонин».

Корпус «Варяга» во время буксировки (слева) и авианосец «Ляонин» в 2016 году (справа) Источник изображения: popularmechanics.com

Портал qq.com опубликовал историю Чен Миня, руководителя энергосистемы корабля «Ляонин» и помощника директора 703-го Научно-исследовательского института Китайской судостроительной корпорации. В ней рассказывается о восстановлении энергосистемы первого китайского авианосца.

Чен Минь на борту «Ляонина» Источник изображения: qq.com

По словам Чен Миня, он, занимая пост директора Исследовательского бюро котельных, в 2004 году был отправлен на инспекцию корабля. Тогда оказалось, что энергосистема, помимо основного котла, не имеет системы сгорания, управления, вспомогательного оборудования, а также клапанов и счётчиков. Несколько позже бюро разработало проект ремонта энергосистемы корабля и получило одобрение Национального бюро оборонной науки и промышленности.

«Варяг» в процессе преобразования в «Ляонин» Источник изображения: qq.com

Приобретя «Варяг», Китай впервые столкнулся с котлами с системой наддува. Разработка новой энергосистемы велась практически с нуля и заняла пять лет. В 2009 году система впервые была испытана на наземном полигоне, а в 2011 году — на корабле. После этого «Ляонин» смог совершить первый самостоятельный выход в море. В ходе установки системы на корабль и её тестирования было обнаружено ещё множество недочётов (неработающие датчики, дефекты в корпусе корабля, трещины в керамическом покрытии и многое другое). По словам Чен Миня, все они были успешно устранены. В 2012 году «Ляонин» вошёл в состав ВМС НОАК, а спустя четыре года обрёл статус полноценной боевой единицы.