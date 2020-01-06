Российская тактика: как американцы учатся у военных Украины

В США указали, в чем украинская армия сильнее американской
Армия США учится у украинских коллег и узнает у них о военной тактике россиян, рассказал бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. По его словам, американцы узнают у украинцев все о том, как российские военный ведут бой, чтобы потом эти знания стали их преимуществом в случае ведения боевых действий с Россией.
Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них. Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике. Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам», - сообщил дипломат.
- добавил он, назвав эти уроки «жизненно необходимыми», которые подлежат обязательному изучению американской стороной.
Тейлор работал временным поверенным в делах США на Украине не очень долго - в течение семи месяцев. Сам он назвал этот период как «интересные времена». В страну он прибыл накануне парламентских выборов, которые, по его словам, стали «решающим моментом».
«Формирование парламента, правительства, первые шаги реформ, первые шаги к решению проблемы Донбасса, и, в конце концов, проблемы Крыма. Для этого было сделано много работы. И я действительно рад, что у меня есть прекрасная возможность быть здесь в это время. Я прибыл сюда во время некоторой растерянности. Время растерянности в Соединенных Штатах и время изменений здесь», - сказал дипломат в интервью украинскому изданию.
Вместе с тем Тейлор считает, что за время своего пребывания на Украине ему удалось «разрядить напряженную ситуацию в посольстве США, обеспечить хорошие отношения между Соединенными Штатами и новым украинским правительством».
Собеседник СМИ также рассказал, как встречался с украинским президентом и депутатами. Кроме того, у него была возможность пообщаться со многими новоназначенными министрами. «Я хотел продемонстрировать людям, с которыми общался, что Соединенные Штаты сильно заинтересованы в успешной Украине и решительно этому преданы. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь достичь того, чего ваш президент хочет достичь и ради чего избран новый парламент», - сказал он в разговоре с украинским журналистом.
«Это прекрасная демонстрация мощной поддержки американским конгрессом украинских военных. Поддержка включает и тренировки, и оборудование, но, также, и оружие. В частности, противокорабельные ракеты, а также контрбатарейные радары. Приборы ночного видения, которые очень важны для украинских солдат. Это то, из чего состоит эта помощь», - сказал бывший временный поверенный.
Он обратил внимание, что «конгресс очень обеспокоен любыми задержками, промедлением, любой "постановкой на паузу" военной помощи».
Что касается отношений Украины и США в 2020 году, Тейлор выразил мнение, что они будут только крепчать. «Этот год в Америке был наполнен непониманием, политическими пристрастиями, обвинениями в утечке информации, делом импичмента. Это деструктивно. И Украина в этих ситуациях не была субъектом. Она была объектом. В 2020 году Украина должна стать субъектом. Мы должны видеть, как Украина движется вперед», - сказал американский представитель.
По его словам, американские власти хотели бы видеть прогресс Украины в проведении экономических реформ и антикоррупционных мер. Кроме того, США хотят, Украина показала, как она оснащает свои вооруженные силы военным оборудованием и системами безопасности, переданными ей США.
«Мы должны видеть, что именно делает Украина. И в этом у вас есть поддержка Соединенных Штатов и Европы. И, я убежден, что, когда противоречивое отношение к Украине как к объекту останется в прошлом, - а это случится уже в январе, - новый 2020 год докажет всем, что Украина является субъектом на том пути, по которому она хочет двигаться вперед», - уверенно заявил Тейлор, который покинул свой пост в январе. Вместо него временным поверенным в делах США на Украине стала заместитель главы американской миссии Кристина Квин, передает РИА «Новости».
Ангелина Мильченко