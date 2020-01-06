Российская тактика: как американцы учатся у военных Украины

В США указали, в чем украинская армия сильнее американской

Армия США учится у украинских коллег и узнает у них о военной тактике россиян, рассказал бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. По его словам, американцы узнают у украинцев все о том, как российские военный ведут бой, чтобы потом эти знания стали их преимуществом в случае ведения боевых действий с Россией.

Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них. Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике. Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам», - сообщил дипломат.

Тейлор добавил, что понимание того, как россияне воюют играет важную роль для американцев. «Надеюсь, мы никогда не будем воевать против россиян. Но, если все же будем воевать, то опыт, полученный украинскими офицерами и солдатами, станет нашим преимуществом. Как действовать против дронов, артиллерии»,

- добавил он, назвав эти уроки «жизненно необходимыми», которые подлежат обязательному изучению американской стороной.

Тейлор работал временным поверенным в делах США на Украине не очень долго - в течение семи месяцев. Сам он назвал этот период как «интересные времена». В страну он прибыл накануне парламентских выборов, которые, по его словам, стали «решающим моментом».

«Формирование парламента, правительства, первые шаги реформ, первые шаги к решению проблемы Донбасса, и, в конце концов, проблемы Крыма. Для этого было сделано много работы. И я действительно рад, что у меня есть прекрасная возможность быть здесь в это время. Я прибыл сюда во время некоторой растерянности. Время растерянности в Соединенных Штатах и время изменений здесь», - сказал дипломат в интервью украинскому изданию.

Вместе с тем Тейлор считает, что за время своего пребывания на Украине ему удалось «разрядить напряженную ситуацию в посольстве США, обеспечить хорошие отношения между Соединенными Штатами и новым украинским правительством».

Собеседник СМИ также рассказал, как встречался с украинским президентом и депутатами. Кроме того, у него была возможность пообщаться со многими новоназначенными министрами. «Я хотел продемонстрировать людям, с которыми общался, что Соединенные Штаты сильно заинтересованы в успешной Украине и решительно этому преданы. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь достичь того, чего ваш президент хочет достичь и ради чего избран новый парламент», - сказал он в разговоре с украинским журналистом.

Стоит отметить, что несмотря на то, что, как рассказал Тейлор, американские военные учатся у своих украинских коллег, США предоставляют немалую военную помощь своему союзнику, которая существенно усиливает Украину. В интервью был затронут вопрос военной поддержки США, которая, как отметил дипломат, была увеличена до $300 млн.

«Это прекрасная демонстрация мощной поддержки американским конгрессом украинских военных. Поддержка включает и тренировки, и оборудование, но, также, и оружие. В частности, противокорабельные ракеты, а также контрбатарейные радары. Приборы ночного видения, которые очень важны для украинских солдат. Это то, из чего состоит эта помощь», - сказал бывший временный поверенный.

Он обратил внимание, что «конгресс очень обеспокоен любыми задержками, промедлением, любой "постановкой на паузу" военной помощи».

Что касается отношений Украины и США в 2020 году, Тейлор выразил мнение, что они будут только крепчать. «Этот год в Америке был наполнен непониманием, политическими пристрастиями, обвинениями в утечке информации, делом импичмента. Это деструктивно. И Украина в этих ситуациях не была субъектом. Она была объектом. В 2020 году Украина должна стать субъектом. Мы должны видеть, как Украина движется вперед», - сказал американский представитель.

По его словам, американские власти хотели бы видеть прогресс Украины в проведении экономических реформ и антикоррупционных мер. Кроме того, США хотят, Украина показала, как она оснащает свои вооруженные силы военным оборудованием и системами безопасности, переданными ей США.

«Мы должны видеть, что именно делает Украина. И в этом у вас есть поддержка Соединенных Штатов и Европы. И, я убежден, что, когда противоречивое отношение к Украине как к объекту останется в прошлом, - а это случится уже в январе, - новый 2020 год докажет всем, что Украина является субъектом на том пути, по которому она хочет двигаться вперед», - уверенно заявил Тейлор, который покинул свой пост в январе. Вместо него временным поверенным в делах США на Украине стала заместитель главы американской миссии Кристина Квин, передает РИА «Новости».

Ангелина Мильченко