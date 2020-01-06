Yahoo News Japan (Япония): увенчанный званием «самый быстрый в мире» боевой истребитель МиГ-25. Его непостижимый уму перелет в японский Муроран

Среди скоростных военных истребителей до сих пор «номером один» в мире остается МиГ-25, созданный ОКБ А.Микояна во времена бывшего СССР, пишет военный обозреватель Мори Кэнтаро. Сколько еще продлится легенда?

Уже полвека этот истребитель носит гордое имя "самый быстрый в мире"

Если мы говорим о быстром транспортном средстве, то в голову, конечно, приходит самолет. И, разумеется, самолет реактивный. А если речь идет о военных самолетах, то это скоростные истребители, задачей которых является преследование и уничтожение самолетов противника. Здесь проигрывает тот, кто медленнее. Именно поэтому военные самолеты последнего времени, за редким исключением специальных машин, летают со скоростью, превышающей скорость звука (1224 км/час, которое еще называется число Маха).

Среди скоростных военных истребителей до сих пор "номером один" в мире остается МиГ-25, созданный ОКБ А.Микояна во времена бывшего Советского Союза. В Японии на аэродроме города Муроран (остров Хоккайдо) он оказался 6 сентября 1976 года в результате угона.

Практическая скорость этой машины достигала 3,2 Махов. (Это у разведывательных самолетов этой серии без вооружения). В 1962 году МиГ-25 поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров. Этот рекорд не побит до сих пор. Скорость новейшего истребителя японских ВВС F-35A составляет 1,6 Маха. Это в два раза меньше тех невероятных 3,2 Махов, которые показывал МиГ-25.

Цель создания в СССР такого быстрого истребителя состояла в получении оружия противодействия создававшимся в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого "класса 3М". К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.

Однако, достижение скоростей, превышающих втрое скорость звука, было очень сложной инженерной задачей. Главная проблема состояла в "температурной стене".

Слишком высокая скорость грозит самолету расплавлением фюзеляжа! Как с этим боролись на МиГ-25?

При скорости в 3 Маха воздух перед самолетом сжимается настолько, что порождает возникновение чрезвычайно высоких температур. В чем-то это похоже на то, как космический корабль из безвоздушного пространства вновь входит в земную атмосферу. "Температурная стена" становилась непреодолимой проблемой для сверхзвуковых самолетов. Ее жар был способен расплавлять алюминиевые сплавы, из которых в те годы в основном строились самолеты. Алюминий был прочным, дешевым и легким в обработке материалом. Однако МиГ-25, перед которым были поставлены достижения высочайших скоростей, изготавливаться из алюминиевых сплавов не мог. Для него были созданы специальные стальные сплавы, которые, обладая огромной устойчивостью к температурам и прочностью, были все же почти в два разя тяжелее алюминия. Это сильно утяжеляло машину. Существовала даже шутка: "Как эта железная штуковина вообще способна летать?". Разумеется, сталь использовалась не во всех конструкциях самолета, а только в наиболее подверженных температурному воздействию.

В конечном счете, проблема "стены жара" в отношении МиГ-25 была решена. Этот истребитель был рассчитан на быстрый подъем в высокие разряженные слои атмосферы и развертывание своих операций в основном там. Это была большая машина со взлетным весом в 40 тонн. Два ее двигателя были созданы специально под нее. Расход топлива на них был очень высоким. И все же, несмотря на большой взлетный вес, в котором 14 тонн приходилось на топливо (а это было, в три раза больше, чем брал на борт американский F-15 Eagle), МиГ-25 обладал лишь немного уступавшей F-15 максимальной дальностью полета в 2575 километров.

50 лет на троне самого быстрого истребителя в мире. Сколько еще продлится легенда?

Помимо прочего, на МиГ-25 установлен также и рекорд скороподъемности. На максимальной тяге высоты 35000 метров самолет достиг за 4 минуты 11 секунд. На нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью до 80 километров. В целом это был один из лучших в мире истребителей-перехватчиков. В советские войска поступило большое количество этих машин. Много их было поставлено на экспорт.

Истребители МиГ-25 активно участвовали в реальных боевых действиях. В 1971 году в Египте дебютировал разведывательный вариант машины МиГ-25R. Он произвел шок, развивая скорость в 3,2 Маха, и даже будучи обнаруженным радарами, оставался недосягаемым для истребителей и ракет ПВО противника. Во время войны в Персидском Заливе в 1991 году самолет МиГ-25 сбил американский F/A-18. В сражениях истребителей это было первое поражение американцев со времен войны во Вьетнаме.

Однако во второй половине 1970-х годов тактико-технические требования к истребителям стали меняться. Их высокие скорости, помимо создания проблемы "температурной стены", создавали проблему чрезвычайно высокого расхода топлива, что сокращало радиус боевого действия машин. Среди конструкторов стала преобладать концепция околозвуковых самолетов, которые только в случае необходимости могли бы развивать скорость, лишь немного превосходящую скорость звука. Таким образом, волею судеб, последний победитель из плеяды скоростных сверхзвуковых самолетов - МиГ-25 - уже в течение 50 лет гордо занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве "короля скорости".

С появлением новых конструкторских подходов к околозвуковым скоростям и упором на экономичность истребителей, на базе МиГ-25 уже в современной России создана новая машина МиГ-31. Она же, в свою очередь, послужила прототипом и для осуществляемого сейчас в России проекта истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41, унаследовавшего лучшие качества своего предшественника. Следует отметить, что при этом МиГ-41 все же способен развивать высокие скорости, и уже не в три, а даже в четыре Маха.

Итак, появится ли в России новейший истребитель, воплотивший в себе все лучшие традиции МиГ-25? Эксперты с вниманием следят за развитием событий.

Мори Кэнтаро