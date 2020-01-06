Американцы потеряли беспилотник в Ираке: обломки стали трофеем шиитского ополчения

Источник изображения: topwar.ru

Из Ирака приходят сообщения о том, что США потеряли свой беспилотник в провинции Анбар. По последним сведениям, речь идёт о БПЛА Boeing ScanEagle 2.

Этот беспилотник используется американской армией в Ираке как для осуществления воздушной разведки, так и для целеуказания.

Беспилотник оснащается инфракрасной или электрооптической вращающейся камерой и позволяет передавать в связанной с ним подразделение координаты определённых целей.

По поводу потери американцами БПЛА в провинции Анбар приходят противоречивые сообщения. Одни источники указывают на то, что беспилотник упал из-за технической неисправности:

Его не атаковали с земли.

Другие источники утверждают, что американский беспилотный летательный аппарат сбили представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби», которые проявляют активность в указанной провинции, особенно после того, как американские ВВС устранили одного из командиров шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандиса.

Источник изображения: topwar.ru

В одном сводки сходятся: обломки американского беспилотника Boeing ScanEagle 2 оказались на территории, подконтрольной именно «Аль-Хашд аш-Шааби». В этой связи можно предположить, что на фоне известных событий в Ираке фрагменты БПЛА представителями шиитской милиции могут быть переданы Ирану.