Как нажать на «ядерную кнопку»

На фоне роста мировой напряженности, которую провоцируют США, в обществе снова возник интерес к тому, какие механизмы могут инициировать ядерную войну.

Напомним, что договор между РФ и США о контроле за ракетами средней и меньшей дальности уже прекратил свое действие. А скоро истечет срок и СНВ-3, который Штаты тоже не хотят продлевать. На этом фоне общественный интерес к процессам запуска ядерной войны становится уже совсем не праздным.

Чтобы хотя бы частично его удовлетворить газета «Московский комсомолец» побеседовала с ветераном Ракетных войск стратегического назначения, членом президиума организации «Офицеры России» Юрием Чмутиным. Военный рассказал, как устроена «ядерная кнопка» и возможен ли случайный пуск ракет.

Как пояснил эксперт, отсутствие договора выведет ядерное оружие за пределы правового поля, что повысит риск его применения. Впрочем, у всех стран, владеющих ядерным оружием, многоуровневая защита исключает риск несанкционированных действий. Даже стихийные бедствия не способны нарушить систему безопасности.

Ракетчик успокоил также и тех, кто опасается взлома систем запуска ракет с помощью хакерских атак. «Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр. Это очень сложная система кодов», - отметил он. В такой же степени невозможен пуск ракет одним офицером, находящимся на дежурстве. По словам Чмутина, приказ на запуск должен пройти строгую цепочку исполнителей, поэтому ракеты он охарактеризовал как «коллективное оружие».

«Если не пройден один этап - на другой не перескочишь», - заверил ветеран.

Ракетчик отметил, что ядерное оружие эффективно при оперативном применении. Решение нанести ядерный удар от президента России в форме приказа поступает главкому РВСН, а тот доводит его до подчиненных по автоматизированной системе боевого управления. «Чем больше будут снижаться временные параметры, тем оружие более эффективно», — объяснил Чмутин.

В заключение, Чмутин рассказал о том, участники «ядерного клуба» всегда предупреждают друг друга об учебных пусках ракет. Ядерная война не может начаться случайно, потому что «случайности» полностью исключены. «Главное, чтобы политики, имеющие доступ к «кнопке», никогда не забывали о своей огромной личной ответственности», - заключил Юрий Чмутин.