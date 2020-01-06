Охота за "Стингерами": как спецназ впервые захватил американские ПЗРК

33 года тому назад, 5 января 1987-го, в Афганистане на боевое задание отправилась группа 186-го отдельного отряда специального назначения. Бойцам под командованием майора Евгения Сергеева предстояло разведать местность в горном массиве возле для организации засады на караван с оружием из Пакистана. Они даже не подозревали, что сразу вступят в бой, а среди их добычи окажется новейший американский переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger.

Первое применение "Стингеров" в Афганистане состоялось 25 сентября 1986 года. По воспоминаниям начальника афганского отдела центра разведки Пакистана Мохаммада Юсуфа, на высотах у аэродрома Джелалабада в засаде разместились три группы душманов с ПЗРК. Дождавшись захода на посадку советских вертолетов они выпустили несколько ракет - три машины были уничтожены.

Появление у боевиков нового зенитного комплекса США, который превосходил аналоги по дальности и точности наведения ракет встревожило командование советского контингента, и за "Стингерами" началась охота. Главную роль играли отряды спецназа ГРУ, которые устраивали засады на караваны с оружием.

"По дороге на Кандагар, недалеко от Калата, в районе кишлака Джилавур есть солидная "зеленка". Почти перпендикулярно дороге, на юго-восток шло Мельтанайское ущелье. И нам, и кандагарцам туда летать было далековато. Пользуясь этим, духи чувствовали себя в этом районе довольно вольготно. Сергеев задумал очередную авантюру - поработать там", - вспоминает Герой России, полковник Владимир Ковтун.

Группа "авантюристов" вылетела на двух вертолетах Ми-8, а прикрывала их пара ударных Ми-24. Командовал пилотами капитан Андрей Соболь. Дабы не привлекать внимание, вертолеты шли на предельно малой высоте - 15-30 метров. Когда Ми-8 вошли в ущелье, то внезапно на дороге обнаружили трех мотоциклистов.

"Увидев наши "вертушки", они быстро спешились и открыли огонь из стрелкового оружия, а также сделали два беглых пуска из ПЗРК. Но мы сначала эти пуски приняли за выстрелы из гранатометов РПГ", - вспоминает Ковтун.

Ми-8 и Ми-24 сразу открыли огонь, а затем с ведущего вертолета высадился десант - пять спецназовцев.

"По радио даю команду ведомой "восьмерке" оставаться в воздухе. Динамика боя высока, а духов не так много. Решил, что пока ведомый сядет, пройдет время и все уже будет кончено. В воздухе его огонь был для нас нужнее", - рассказывал Евгений Сергеев.

На земле спецназовцы и вертолеты уничтожили 16 душманов. Среди трофеев оказались "Стингеры". В руки спецназа также попал портфель, в котором находилась вся документация и инструкция на переносной зенитный ракетный комплекс.

А вот как в книге "Ловушка на медведя" потерю ПЗРК описывает Мохаммад Юсуф, бывший начальник афганского отдела Центра разведки Пакистана: "Мы обучали команду, которой предстояло провести операцию под Кандагаром под началом муллы Маланга ("Мясника"). На обратном пути на базу, имея с собой три "Стингера", он умудрился нарушить все правила безопасности. Маланг расположил две пусковых установки и четыре ракеты в головной группе своего отряда, в то время как сам с оставшимися "Стингерами" с основной группой шел сзади. Головная группа остановилась на привал и была застигнута спящей группой спецназа. Вертолет приземлился вне зоны досягаемости огня, высадил группу спецназа, которая частично уничтожила, частично захватила в плен головную группу, за исключением одного человека, который убежал. Русские, должно быть, были щедро награждены, когда вернулись с такой ценной добычей".

Увы, но заслуженные награды нашли героев гораздо позже. Лишь в 2012 году подполковник Евгений Сергеев посмертно был удостоен высокого звания Герой России, а 15 февраля 2019 года золотая звезда Героя России была вручена Владимиру Ковтуну.

Николай Грищенко