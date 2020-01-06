Sohu: С технологиями ПГРК Китаю помогла Белоруссия

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В Китае обсуждается тактика и стратегия государства по получению зарубежных военных технологий. В военном разделе портала Sohu вышел материал, автор которого пишет, что за последние несколько десятилетий Китай смог получить от некоторых стран Европы множество технологий военного характера, позволившие развить собственную военную промышленность.

Одной из таких технологий названа та, которая позволяет создавать пусковые установки для ракет и реактивных снарядов и сами ракеты и реактивные снаряды.

Автор отмечает, что в большинстве случае эти технологии были получены у России и Украины.

Из материала:

Но есть и ещё одна страна в Европе, которой необходимо сказать спасибо за военные технологии. Это Беларусь. Это настоящий друг Китая.

Автор пишет, что благодаря Белоруссии в Китае удалось создать собственные шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). Речь идёт о различных модификациях китайских комплексов "Дунфэн".

Из материала:

Завод по производству таких шасси находится в Белоруссии. Эта страна унаследовала военные заводы после распада СССР, унаследовала и технологии создания мобильных пусковых установок. Причём таких технологий определённое время не было даже у России. Она использовала белорусские платформы. Кооперация Белоруссией многое дала китайской военной промышленности при развитии ПГРК.

Отмечается, что Китай импортировал технологии из Белоруссии, тем самым легко решив свои проблемы в сфере подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Из статьи:

С помощью белорусской ракетной пусковой установки межконтинентальные ракеты нового поколения играют очень важную роль в национальной оборонной промышленности, и теперь Китай освоил технологию пусковых установок отечественного производства. Стоит поблагодарить Беларусь за щедрую помощь.