Войти
Военное обозрение

Трамп пригрозил «быстро и мощно» ударить по 52 объектам в Иране

98
0
0

Источник изображения: Центральное командование ВВС США

Американский президент Дональд Трамп пригрозил тем, что США готовы ударить по 52 иранским объектам, многие из которых представляют ценность для Ирана и культуры этой страны. Это может произойти в случае удара по США или американцам со стороны Тегерана

Такую запись сделал Трамп в своем Twitter. Он написал:

Удары по этим целям и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!

По словам президента, было выбрано 52 объекта по количеству американских заложников, удерживаемых примерно два года после захвата посольства Соединенных Штатов в Тегеране в 1979 году.

Опасения Трампа насчет возможных агрессивных действий со стороны Ирана связаны с недавним убийством в Ираке генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и еще нескольких высокопоставленных военных и политиков. Тогда, 3 января, американцы произвели ракетный обстрел автомобильной колонны неподалеку от международного аэропорта Багдада. Указание уничтожить Сулеймани дал лично Дональд Трамп.

Источник изображения: Центральное командование ВВС США

После этого верховный лидер Ирана и бывший командующий КСИР призывали отомстить за обстрел.

На всякий случай власти США рекомендовали своим гражданам, находящимся в Ираке, покинуть эту страну.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
25.10.2019
The Financial Times (Великобритания): настоящим победителем в устроенной Дональдом Трампом сирийской неразберихе является Россия
21.10.2019
Уходят в Ирак: США разбомбили свою базу в Сирии
09.09.2019
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
10.07.2019
New York Times (США): Иран вновь заявляет, что вышел за рамки ядерного соглашения, и угрожает дальнейшими нарушениями
26.06.2019
На орбите охранники и ремонтники
16.01.2019
"Это взорвет весь Ближний Восток": кто толкает Трампа на войну с Ираном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м