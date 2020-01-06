Трамп пригрозил «быстро и мощно» ударить по 52 объектам в Иране

Источник изображения: Центральное командование ВВС США

Американский президент Дональд Трамп пригрозил тем, что США готовы ударить по 52 иранским объектам, многие из которых представляют ценность для Ирана и культуры этой страны. Это может произойти в случае удара по США или американцам со стороны Тегерана

Такую запись сделал Трамп в своем Twitter. Он написал:

Удары по этим целям и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!

По словам президента, было выбрано 52 объекта по количеству американских заложников, удерживаемых примерно два года после захвата посольства Соединенных Штатов в Тегеране в 1979 году.

Опасения Трампа насчет возможных агрессивных действий со стороны Ирана связаны с недавним убийством в Ираке генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и еще нескольких высокопоставленных военных и политиков. Тогда, 3 января, американцы произвели ракетный обстрел автомобильной колонны неподалеку от международного аэропорта Багдада. Указание уничтожить Сулеймани дал лично Дональд Трамп.

Источник изображения: Центральное командование ВВС США

После этого верховный лидер Ирана и бывший командующий КСИР призывали отомстить за обстрел.

На всякий случай власти США рекомендовали своим гражданам, находящимся в Ираке, покинуть эту страну.