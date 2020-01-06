В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

В наступившем году американское командование опубликовало новую фотографию, на которой изображён обновлённый вертолёт «Чинук». Речь идёт о версии MH-47G Chinook, принадлежащей 160-му авиационному полку сил специальных операций США. Этот полк в армии США имеет название «Ночные сталкеры».

Такая версия вертолёта отличается от других наличием особой системы защиты - AN/AAQ-24. Производитель системы – компания Northrop Grumman. Основная цель AN/AAQ-24 – сбить «с толку» ракеты противника, с помощью которых осуществляется атака борта. В первую очередь речь идёт о ракетах с инфракрасной головкой самонаведения (ИГСН или ТГС).

Система AN/AAQ-24, установленная в районе задних опор шасси «Чинука», использует лазерное излучение, чтобы осуществить дезориентацию выпущенной по вертолёту ракеты. Применяется лазер малой мощности, который в конечном итоге заставляет ракету отклониться от курса.

Сообщается, что AN/AAQ-24 позволяет защитить вертолёт в том числе от зенитных ракет ПЗРК.

Помимо AN/AAQ-24 версия MH-47G Chinook оснащена дополнительными системами защиты. Например, к ним относятся кожухи на выхлопных трубах двигателя, служащие для уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне. Кроме того, экипаж вертолёта имеет возможность использовать датчики предупреждения о ракетных атаках с земли и с воздуха.

Первые лётные испытания таких модификаций «Чинука» начались в США в 2017 году.

Следует отметить, что производитель создаёт системы AN/AAQ-24 и для вертолётов Apache AH-64 и UH-60 Black Hawk.