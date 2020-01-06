СМИ сообщили о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Горящий автомобиль около аэропорта Багдада после авиаудара США, в результате которого был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, 3 января 2020 года.

Источники в министерстве обороны и администрации США заявили, что президент страны Дональд Трамп приказал убить главу иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани, вопреки последним данным разведки и решению Пентагона. Об этом 5 января сообщает The New York Times.

Согласно данным источников, поначалу Трамп отказался устранять Сулеймани и поручил американским ВВС совершить налет на лагерь шиитской организации «Катаиб Хезболла» в иракском Эль-Каиме. В тот день, 30 декабря, 25 ополченцев погибли, еще 50 бойцов получили ранения. Все это спровоцировало массовые акции протеста у американского посольства в Багдаде.

По словам собеседников издания, представители Пентагона были удивлены вариантом, который выбрал Трамп — согласно разведданным на 30 декабря, на Ближнем Востоке не происходило ничего предосудительного. В Минобороны США сочли, что масштабные нападения на американских военных, которые якобы подготавливали Сулеймани, не были неизбежными. По утверждению источников, иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи предложил генералу вернуться в Тегеран, не дав согласие на реализацию антиамериканских замыслов.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Помимо него жертвами бомбардировки, в частности, стали заместитель командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и руководитель управления общественных связей ополчения Мухаммед аль-Джабири. Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что всего в результате удара убито 10 человек, среди которых охранники генерала.

Приказ об ударе отдал Трамп. Комментируя данное решение, американский лидер назвал Сулеймани «террористом номер один в мире». По его словам, он «планировал неминуемые нападения» на американцев. По данным агентства Bloomberg, Трамп отдал приказ о ликвидации главы иранского генерала еще в конце декабря. Решение якобы было принято после атаки на американскую военную базу в Ираке, совершенной иранским ополчением, в результате которой погиб контрактник армии США.

Власти Ирана пообещали ответить на действия американской стороны.